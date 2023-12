Herzogenaurach. Der deutsche Sportartikelhersteller Puma hat angekündigt, seine Partnerschaft mit der israelischen Nationalmannschaft im kommenden Jahr zu beenden. Die Entscheidung sei bereits Ende vergangenen Jahres gefallen, also schon vor dem Beginn des Krieges in Gaza, erklärte das Unternehmen aus Herzogenaurach am Dienstag. Demnach laufen die Verträge mit einigen Nationen 2024 regulär aus, darunter Serbien und Israel.

Puma habe Partnerverträge mit zwei neuen Nationalteams geschlossen, diese sollen im Laufe dieses Jahres und im kommenden Jahr veröffentlicht werden. »Diese Entscheidungen sind 2022 unter Berücksichtigung der Zeitpläne für die Designs und die Entwicklung der Mannschaftstrikots getroffen worden«, führte eine Unternehmenssprecherin aus.

(AFP/jW)