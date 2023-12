IMAGO/Matthias Koch Auswärtsfans von Borussia Mönchengladbach bei einer Protestaktion gegen den geplanten Investoreneinstieg in die DFL (Berlin, 9.12.2023)

Marc Lenz und Steffen Merkel haben viel zu tun. Bis Ende März kommenden Jahres wollen die beiden Geschäftsführer der Deutschen Fußballiga (DFL) einen milliardenschweren Vertrag mit einem externen Investor über eine Beteiligung an der Verwertung von Übertragungsrechten abschließen. Am Montag hatte die DFL-Mitgliederversammlung ihnen das Mandat erteilt, Verhandlungen für eine strategische Partnerschaft aufzunehmen.

Bei dem Treffen der 36 Profivereine in Frankfurt am Main erzielte ein entsprechender Antrag mit 24 Jastimmen exakt die nötige Zweidrittelmehrheit. Im Mai hatte ein noch weitergehender Vorschlag sie knapp verfehlt. Am Montag stimmten in geheimer Wahl zehn Vereine mit Nein, zwei enthielten sich. Obwohl nicht alle Klubs angeben, wie sie abgestimmt haben, lassen sich die meisten einer der drei Gruppen zuordnen (s. Kasten).

Besonders pikant: Stimmen die Eigenauskünfte, muss der Geschäftsführer von Hannover 96, der Unternehmer Martin Kind, dem Investorenmodell zugestimmt haben, obwohl der Vorstand des Hannover 96 e. V. ihn angewiesen hatte, »das Rede- und Stimmrecht für Hannover 96 ausschließlich dahingehend auszuüben, dass der Abschluss grundsätzlich abgelehnt wird«. So heißt es in einem Schreiben, aus dem am Sonntag sportschau.de zitierte. Die DFL hatte erst im vorigen Jahr das »uneingeschränkte Weisungsrecht« des Klubs gegenüber seinem Geschäftsführer festgestellt. Kind betonte am Montag gegenüber der ARD-»Sportschau«, es habe sich um eine geheime Wahl gehandelt. Ob das Ergebnis damit eventuell anfechtbar ist, stand zu Redaktionsschluss nicht fest.

Das beschlossene Modell sieht vor, dass die DFL maximal acht Prozent der Einnahmen aus ihren Medienrechten für bis zu 20 Jahre verkauft. Sechs auf Private-Equity-Beteiligungen spezialisierte Finanzunternehmen haben ihr Interesse bekundet. Laut Bild befinden sich darunter CVC, Advent, EQT, Blackstone und Bridgepoint. Zwei Angebote beliefen sich auf je eine Milliarde Euro, eines auf 950 Millionen und ein viertes auf 800 Millionen Euro.

Fanverbände verurteilten die Entscheidung umgehend. »Die wohlfeilen Worte der DFL in der Coronapause haben sich endgültig in Luft aufgelöst. Geld steht über allem«, heißt es in einer Erklärung vom Montag. »Die Einzigartigkeit des deutschen Fußballs wird für ein aussichtsloses Rattenrennen mit der Premier League über Bord geworfen.« Die Beteiligung von Vereinsmitgliedern und der in der Lizenzvereinbarung verankerte Klub-Fan-Dialog bei zukunftsweisenden Entscheidungen der DFL schienen »keine wichtige Rolle zu spielen«. Am zurückliegenden Wochenende war es in vielen deutschen Stadien zu heftigen Protesten gegen den Einstieg eines Investors gekommen.