»Frauenbewegung und Friedensfrage 1945, 1970 bis heute«. Vortrag und Diskussion mit Gisela Notz. Donnerstag, 14.12., 19 Uhr. Ort: Café Commune, Reichenberger Str. 157, Berlin. Veranstalter: DKP Berlin-Kreuzberg

»Aber nicht küssen ist auch kontraproduktiv. Szenen aus dem Leben der Rosa Luxemburg«. Theater. Novemberrevolution: Aus dem Gefängnis entlassen und in Berlin angekommen, wirft sich Rosa mit Verve in das Revolutionsgeschehen. Sie sieht, wie die Revolution verraten wird. Der Mord an ihr und Karl Liebknecht aber bildet den Auftakt zu den tausendfachen Morden in den folgenden Monaten der Noske-Zeit. Freitag, 15.12., 19.30 Uhr. Ort: Werkraum der Berliner Compagnie, Muskauer Str. 20 A, Berlin. Veranstalter: Berliner Compagnie

»Waldspaziergang bei Tesla in Grünheide«. Jeden Monat gibt es eine Wanderung, auf der über Teslas Rodungspläne, die katastrophalen Arbeitsbedingungen in der »Gigafabrik« und darüber, wie gefährlich der Autokonzern für die Wasserversorgung in Berlin und Brandenburg ist, gesprochen wird. Sonnabend, 16.12., 14 Uhr. Treffpunkt: Bahnhof Fangschleuse, Grünheide. Veranstalter: Bürgerinitiative Grünheide

»Kuba-Solidaritätsbasar«. Bücher, Bilder & Grafiken. LPs und CDs, Kunsthandwerk, Kalender 2024 sowie Postkarten, Keramik, Modeschmuck und vieles mehr. Sonnabend, 16.12., 12 Uhr, und Sonntag, 17.12., 12 Uhr. Galerie Olga Benario, Richardstr. 104, Berlin. Veranstalter: FG Berlin-Kuba