IMAGO/Matthias Reichelt Großplakat mit dem Gemälde »On the Continuing Journey« von Dorothy Iannone in Berlin-Mitte

Das große Bild einer stilisierten Frau prangt in Berlin-Mitte, Ecke Friedrichstraße und Torstraße, noch bis zum März 2024 an einem extra dafür plazierten Holzgerüst. Es zeigt das Gemälde »On the Continuing Journey« von Dorothy Iannone (1933–2022), die 1976 mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) aus New York nach Westberlin kam und bis zu ihrem Tod dort lebte. Die Kombination aus Text und einem erotischen Frauenkörper ist spirituell aufgeladen und beschreibt das Leben als eine Reise, an deren Ende unweigerlich der einsame Weg in das Totenreich steht. Die Kooperation mit der Künstlerin für die Ausstellung wurde noch zu ihren Lebzeiten zwischen dem Neuen Berliner Kunstverein (NBK) und ihr vereinbart. Iannones Kunst verstörte aufgrund deutlicher Darstellung von Sexualpraktiken viele Gemüter. Bereits in den USA machte Iannone in den 60er Jahren Furore, als sie juristisch erfolgreich gegen die Konfiszierung von Henry Millers Roman »Wendekreis des Krebses« (1934) vorging und es ihr letztlich gelang, dass der Roman vom Index genommen wurde.

Nun also ist sie eine der Künstlerinnen in der neben dem NBK an zwei weiteren Orten Berlins, in der DAAD-Galerie in Kreuzberg und in der Galerie im Körnerpark in Neukölln, stattfindenden Ausstellung zur Geschichte des Berliner Künstlerprogramms (BKP). Der Titel des dreiteiligen Ausstellungsprojektes »If The Berlin Wind Blows My Flag« basiert auf den 1979 an mehreren Berliner Orten durchgeführten Flaggenaktionen des aus Ungarn stammenden Stipendiaten und Fluxuskünstlers Endre Tót.

»Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar«, lautet der Titel einer Rede Ingeborg Bachmanns von 1959. Bachmann und der polnische, im Exil in Argentinien lebende Autor Witold Gombrowicz waren die ersten Stipendiaten in der Sparte Literatur eines durch die Ford Foundation von 1963 bis 1965 mit mehreren Millionen US-Dollar finanzierten Künstlerstipendienprogramms für Berlin. Bachmann und Gombrowicz erhielten ein fürstliches Salär von 5.000 D-Mark monatlich für ein Jahr Aufenthalt.

Im Tagesspiegel kommentierte das ehemalige NSDAP-Mitglied Gerhard Aichinger das US-Engagement folgendermaßen: »Fast geht es ihnen dabei wie bei der Entwicklungshilfe: Ein paar kommunistische Maschinengewehre den richtigen Häuptlingen in die Hand gespielt, erzielen einen größeren Effekt als die Millionen und aber Millionen Dollar …« Im selben Artikel schildert Aichinger, dass es in der Studentengemeinde in der Wohnanlage Siegmunds Hof zu Treffen zwischen Literaten aus der DDR und dem Westen kam, was völlig unabhängig von der Ford Foundation organisiert wurde.

Nach dem Ende der Finanzierung durch die Ford Foundation fand das Berliner Künstlerprogramm im Rahmen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes seinen Fortbestand. Das antikommunistische Motiv der mit der CIA und dem »Kongress für kulturelle Freiheit« eng verbundenen Ford Foundation war in erster Linie, die »Frontstadt« als Ort der freien Künste – dichotomisch als Freiheit versus Diktatur verstanden – gegenüber dem »Ostblock« in Stellung zu bringen. Interessanterweise konnten viel Künstlerinnen und Künstler mit ihren Arbeiten nicht in das Kalter-Krieg-Narrativ eingespannt werden. So wie Iannone mit ihrem Werk Tabugrenzen überschritt, so schräg und feministisch waren nicht nur das malerische Werk, sondern auch die Filme von Maria Lassnig, die im NBK zu sehen sind. Auf den Straßen des früheren West- wie Ostberlins sammelte die US-Künstlerin Shelly Silver 1994 Antworten zu Fragen nach Heimat, Identität, Veränderung und Geschichte.

Ein diplomatisches Glanzstück im Kalten Krieg gelang 1977 mit der Einladung der Malerin Maija Tabaka aus der sowjetischen Republik Lettland. Dabei half Valdis Āboliņš der damalige Geschäftsführer der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK). Selber lettischer Herkunft, hatte er den Status eines »heimatlosen Ausländers« und gute Kontakte in die UdSSR. Tabaka residierte ein Jahr in einem Studio des Künstlerhaus Bethanien und erhielt eine Ausstellung bei der NGBK. Werke ihres surreal angehauchten Realismus sind nun im NBK zu sehen. Dort rekapituliert auch Ann Noël, die britisch-deutsche Fluxuskünstlerin, als Soziogramm ganz eigener Art auf dem großen bunten Textgemälde »Freundeskreis« ihr Jahr nach der Maueröffnung. Sie listet die Namen der Künstlerinnen und Künstler und die mit ihnen besuchten Orte auf.

In der DAAD-Galerie ist der dem »Kapitalistischen Realismus« zugehörende KP Brehmer mit der Offsetdruckserie »TV Braunwerte« (1968/1972) zu sehen, in der aus dem Fernsehtestbild allmählich das Hakenkreuz hervortritt. Übrigens war zu jener Zeit Werner Haftmann, dessen Wirken für das Naziregime erst kürzlich im DHM thematisiert wurde, Direktor der 1967 gegründeten Neuen Nationalgalerie, die 1968 in den Mies-van-der-Rohe-Bau einzog. Unbedingt sehenswert in der DAAD-Galerie ist auch der Film »Berlino 1968/1991« des italienischen Künstlers und Schauspielers Remo Remotti (1924–2015), der dem Lebensgefühl in der geteilten Stadt nachspürt. Remotti war mehrfach in Berlin und schloss sich 1968 gleich einer Demonstration gegen Vietnamkriegs an.

Die Galerie im Körnerpark widmet sich ausschließlich dem Werk der US-amerikanischen Konzeptkünstlerin Agnes Denes, deren Berlin-Aufenthalt 1978/1979 an Terminproblemen scheiterte. Eine schöne Geste und Gelegenheit, das komplexe Werk aus Text und Zeichnungen zu zeigen, das sich Fragen von Evolution und Wahrnehmungsphänomenen widmet.