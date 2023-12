Eduardo Verdugo/AP/dpa »Mit besonderer Brutalität aufs Gleis gesetzt«: Rodung für den Maya-Zug in Puerto Morelos

Alles begann mit einer Lüge. »Kein einziger Baum wird gefällt«, beteuerte im Dezember 2018 Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador nur wenige Tage nach seiner Amtseinführung. Von wegen. Im vergangenen Sommer präsentierte die Nichtregierungsorganisation Carto Crítica die vorläufige Schadensbilanz: mindestens 6.659 Hektar gerodeter Urwald, bis zu zehn Millionen Bäume abgeholzt. Das milliardenschwere Megastrukturprojekt »Tren Maya« (siehe jW-Themaseiten vom 29. März)hat eine Schneise der Verwüstung in einem davor unberührten Naturparadies hinterlassen. Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit wird in diesen Tagen die erste 450 Kilometer lange Etappe des insgesamt 1.554 Kilometer messenden Schienennetzes eingeweiht. Bis Ende Februar soll der große Rest in Betrieb gehen.

Der »Maya-Zug« werde »wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Südosten bringen«, verspricht die mexikanische Regierung. Die Route reicht von der Stadt Palenque im Bundesstaat Chiapas bis auf die Halbinsel Yucatán und steuert mit ihren insgesamt 34 Haltepunkten zahlreiche archäologische Stätten der namensgebenden Maya an. Jährlich sollen Millionen Touristen von ihren Badeorten mit Hochgeschwindigkeitszügen durch eine einzigartige Landschaft befördert werden und die Einheimischen mit ihrem Geld beglücken. Hinter dem Projekt stehen auch Unternehmen aus Europa, darunter eine Tochterfirma der Deutschen Bahn, die für Beratungsleistungen knapp neun Millionen Euro kassiert.

Angeblich soll der »Tren Maya« einer der ärmsten Regionen Mexikos über 100.000 Arbeitsplätze bescheren. So gigantomanisch wie die Pläne ist allerdings die finanzielle Vorleistung. Seit Baubeginn haben sich die Kosten auf 500 Milliarden Peso (ca. 27 Milliarden Euro) mehr als verdreifacht. Aber nicht alle lassen sich von den Verheißungen blenden. »Manche glauben, wir leben vom Tourismus. Wir leben aber von der Natur, die die Touristen anzieht. Missachten wir die Natur, werden wir weder Tourismus noch Natur und somit auch kein Einkommen haben«, äußerte sich der Umweltaktivist Roberto Rojo gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Die Bahntrasse zerschneide den Dschungel und füge dem Ökosystem irreversiblen Schaden zu. »Da unten befindet sich die Grundwasserleitung, von der alle Pflanzen, Tiere und Menschen in der Region abhängen«, setzte der Biologe nach.

Der umstrittenste der sieben Bauabschnitte ist der fünfte zwischen Cancún und Tulum am Karibischen Meer. Ursprünglich sollte der Regenwald geschont und parallel zu einer Bundesstraße gebaut werden. Weil Hoteliers dagegen aufbegehrten, wurde die Strecke auf 112 Kilometern in die Tropenwaldregion »Selva Maya« verlegt, die unter anderem gefährdete Jaguare beheimatet. Vor allem ist die Region bekannt für ihre weitläufige Höhlenlandschaft und den weltweit längsten unterirdischen Fluss, der durch Kalksteinböden strömt, die mancherorts löchrig wie Schweizer Käse sind. Über dieses empfindliche Geläuf werden künftig Züge mit über 200 Tonnen Gewicht und Tempo 160 brettern. Der deutsche Reiseführer Elias Siebenborn, der in Playa del Carmen im betroffenen Bundesstaat Quintana Roo lebt, dokumentiert seit Baubeginn mit Drohne und GPS-Gerät die Wunden, die der »Tren Maya« in die Vegetation schlägt. »Ich hätte nie gedacht, wie extrem das ist«, sagte er der dpa.

Der Fall ist beispielhaft dafür, wie bei strittigen Großprojekten Klima- und Umweltfragen in aller Regel hinter den beschworenen ökonomischen Vorzügen zurückstehen müssen. Das gilt für Lateinamerika und nicht minder für Europa, wie sich etwa an »Stuttgart 21« zeigt. Gleichwohl hat Mexikos Regent Obrador den »Maya-Zug« mit besonderer Brutalität aufs Gleis gesetzt. Als sich Mitte dieses Jahres die juristischen Niederlagen gegen Umweltschützer und für den Erhalt ihrer Siedlungsgebiete kämpfende Indigene häuften, erklärte er das Projekt kurzerhand zu einer Angelegenheit der »nationalen Sicherheit«, wodurch es nicht länger der Zivilgerichtsbarkeit unterlag. In einem zweiten Schritt kündigte die Regierung den kommerziellen Auftragnehmern und übertrug die Hoheit auf das Militär, das die Bauarbeiten fortan mit äußerster Härte und ohne Transparenzpflichten durchziehen durfte.

Riesige Landflächen wurden enteignet, Einheimische vertrieben oder zwangsumgesiedelt, selbst für den Bau mehrerer Hotels zeichneten die Streitkräfte verantwortlich. Die Berliner Morgenpost zitierte am Montag abend auf ihrer Webseite den Aktivisten José Urbina Bravo: »López Obrador missbraucht das Dekret, um sein Projekt ungestört von Einwänden voranzutreiben. Der Zug tötet den Urwald.«