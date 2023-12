Mohammed Salem /Reuters Was nach dem Bombenanschlag übrigbleibt: Sand, Reste vom Hausrat und Verzweiflung (12.12.2023)

Israelische Panzer und Kampfflugzeuge haben auch am Dienstag neue Angriffe auf den südlichen Gazastreifen geflogen, während die Vereinten Nationen erklärten, dass die Hilfslieferungen für die hungerleidenden Palästinenser weitgehend versiegt sind.

In Khan Junis, der wichtigsten Stadt im Süden der Enklave, berichteten Einwohner gegenüber Reuters, dass sich der Panzerbeschuss nun auf das Stadtzentrum konzentriere. Demnach hätten sich am Dienstag morgen Panzer in der Straße positioniert, in der sich das Haus von Jahja Al-Sinwar, dem Anführer der Hamas in Gaza, befindet. Die israelische Führung hatte Sinwar in den vergangenen Tagen zum obersten Ziel erklärt.

Getroffen werden jedoch Zivilisten: Die Zahl der getöteten Palästinenser stieg am Dienstag auf mindestens 18.205. Ein Bewohner berichtete Reuters, dass sein Wohnblock am Dienstag ohne Vorwarnung von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde, der mehrere Gebäude zum Einsturz brachte und Menschen unter sich begrub. »Dies ist der dritte Monat, in dem wir mit Tod und Zerstörung konfrontiert sind (...). Das ist eine ethnische Säuberung, eine vollständige Zerstörung des Gazastreifens, um die gesamte Bevölkerung zu vertreiben«, so Taufik Abu Breika. James Elder, Sprecher des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, sagte, es sei schwer festzustellen, wie viele Kinder im Gazastreifen jetzt Waisen seien, weil so viele Menschen getötet worden seien und die Bedingungen vor Ort so verzweifelt seien. »Es gibt so viele Kinder, die beide Elternteile verloren haben, aber noch schlimmer ist, dass sie ganze Familien verloren haben«, sagte er.

Weiter südlich in Rafah, das an Ägypten grenzt, wurden nach Angaben von Gesundheitsbeamten bei einem israelischen Luftangriff auf Häuser in der Nacht 22 Menschen, darunter auch Kinder, getötet. Zivile Rettungskräfte suchten unter den Trümmern nach weiteren Opfern. Anwohner berichteten zudem, dass der Beschuss von Rafah, wo die israelische Armee in diesem Monat die Menschen aufgefordert hatte, sich in Sicherheit zu bringen, zu den schwersten seit Tagen gehörte. »Nachts können wir wegen der Bombardierung nicht schlafen und morgens suchen wir auf den Straßen nach Essen für unsere Kinder, denn es gibt nichts zu essen«, sagte Abu Kalil, der 40jährige Vater von sechs Kindern, den Reportern von Reuters. Laut dem UN-Nothilfebüro (OCHA) werden im Bezirk Rafah in begrenztem Umfang Hilfsgüter verteilt. Aber im übrigen ­Gazastreifen sei »die Verteilung von Hilfsgütern in den letzten Tagen aufgrund der Intensität der Feindseligkeiten und der Bewegungseinschränkungen entlang der Hauptstraßen weitgehend eingestellt« worden.

In New York wurde derweil ein weiterer Versuch unternommen, internationalen Druck auf Israel aufzubauen. Die 193 Mitglieder zählende UN-Generalversammlung sollte einen Resolutionsentwurf verabschieden, der den Wortlaut einer Forderung nach einem Waffenstillstand widerspiegelt, die Ende vergangener Woche durch ein Veto der USA im 15köpfigen Sicherheitsrat blockiert wurde. Einige Diplomaten sagen voraus, dass die nicht bindende Abstimmung nach jW-Redaktionsschluss mehr Unterstützung finden wird als der Aufruf der Versammlung vom Oktober zu einer »sofortigen, dauerhaften und anhaltenden humanitären Waffenruhe«.