AP Photo/Mukhtar Khan Markiert den starken Mann: Indischer Paramilitär neben einem Bild des Premierministers Narendra Modi in Kashmir (11.12.2023)

Es ist ein Urteil der höchsten juristischen Instanz, das Wasser auf die Mühlen der hindunationalistischen Regierung in Delhi bedeutet: Einmütig hat eine fünfköpfige Kammer des Supreme Court unter Vorsitz von Chefrichter Dhananjaya Yeshwant Chandrachud am Montag die im August 2019 erfolgte Aberkennung der Sonderrechte für den vormaligen Bundesstaat Jammu und Kaschmir für rechtens erklärt. Die Entscheidung, Verfassungsartikel 370 aufzuheben, der bis dato die umfassende Autonomie des Gebietes regelte, hatte politische Konflikte ausgelöst. Während die seit 2014 regierende Bharatiya Janata Party (BJP) von Premier Narendra Modi damit eines ihrer Wahlkampfversprechen an die eigene Klientel erfüllte, löste der Schritt in Jammu und Kaschmir sowie im säkular-liberalen Lager der Politik Schockwellen aus. Geklagt hatten nun die Spitzen der beiden vormals lokal dominanten Parteien National Conference (NC) und Peoples Democratic Party (PDP), die mit der Oppositionsallianz INDIA rund um die Kongresspartei (INC) verbündet sind.

Jammu und Kaschmir hatte über Jahrzehnte eine Sonderstellung unter den bis dahin 29 Unionsstaaten eingenommen. Das ist historisch begründet. Es handelt sich um eines jener früheren Fürstentümer, die zu britischen Kolonialzeiten nominelle Eigenständigkeit genossen. Bei der Unabhängigkeit und Aufteilung Britisch-Indiens 1947 wurde ihnen freigestellt, ob sie Indien beitreten, sich dem als Heimat der Muslime neu geschaffenen Pakistan anschließen oder selbstständig bleiben wollen. Maharaja Hari Singh, der als Hindu über eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung herrschte, wählte zunächst letztgenannte Option, sah sich aber bald aufgrund des Drucks paramilitärischer Gruppen aus Pakistan genötigt, die Regierung in Delhi um militärischen Beistand zu bitten und doch noch der indischen Union beizutreten. Indien und Pakistan haben drei Kriege um das bis heute umkämpfte Gebiet geführt, von dem ein kleinerer Teil jenseits der Line of Control (Waffenstillstandslinie) von Pakistan kontrolliert wird.

Das höchste Gericht stellte sich jetzt auf die Seite der Modi-Regierung. Verfassungsartikel 370, der die stärkeren Autonomierechte seinerzeit festschrieb, sei nur eine »vorübergehende Regelung« gewesen. Der Präsident, der 2019 die Anordnung unterzeichnete, habe also die volle Befugnis gehabt, dies zu tun. Bestehen bleibt auch die Zweiteilung: Modi hatte das Gebiet aufgespalten, es entstanden zwei neue Unionsterritorien Jammu und Kaschmir sowie Ladakh, die weit weniger Rechte haben und zentral verwaltet werden. Für Jammu und Kaschmir nun den Staatenstatus wiederherzustellen und bis zum 30. September kommenden Jahres Wahlen zum Regionalparlament abzuhalten, ist die einzige Auflage und echte Ermahnung aus dem Urteil. Einer der fünf Richter, der eine eigene Begründung beifügte, regte zudem eine Wahrheits- und Versöhnungskommission an. Denn im hochmilitarisierten Kaschmir, wo sich indische Einsatzkräfte und diverse Separatisten und islamistische Gruppen bekämpfen, mehren sich die Menschenrechtsverletzungen rund um diese »Aufstandsbekämpfung« mit zahlreichen Todesopfern und Verletzten.

Modi jubilierte nach dem »historischen Urteil«, dies sei »eine widerhallende Erklärung der Hoffnung, des Fortschritts und der Einheit für unsere Schwestern und Brüder in Jammu, Kaschmir und Ladakh«. Die Opposition sieht die Entscheidung kritisch. Besonders scharfe Worte fand PDP-Chefin Mehbooba Mufti, die von einem »Todesurteil« für die grundsätzliche Idee Indiens als föderalem Staat sprach.