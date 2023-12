NGG Berlin-Brandenburg »Hier wird kein Kaffee geröstet« (Dienstag vor dem Jacobs-Werk)

Berlin. Das Jacobs-Werk in Neukölln wurde am Dienstag erneut lahmgelegt. »Der Tower ist aus«, bestätigte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft NGG, Uwe Ledwig, am Nachmittag gegenüber jW. »Hier wird kein Kaffee geröstet.« Bestreikt wurden drei der vier Schichten. Bis 16 Uhr wurde keine Bohne der Sorte »Jacobs Krönung« geröstet oder verpackt, keine »Tassimo«-Disc produziert. Wie eine Woche zuvor nahmen wieder rund 160 der insgesamt 400 Beschäftigten des Werks am Streik teil. Nach dem ersten Ausstand hatte die Firma Jacobs Douwe Egberts eine mickrige Lohnerhöhung angeboten, 3,5 statt drei Prozent Plus zum 1. Februar 2024. Zuletzt gab Ende 2022 ein Plus von 2,5 Prozent. Daraus ergibt sich für 2022/2023 ein Reallohnverlust von mehr als zehn Prozent. Solange die »Arbeitskraftnehmer« so aufträten, seien »die Dienstage keine Dienst-Tage mehr!« erklärte Ledwig. Am 16. Januar wird weiterverhandelt. Jacobs Douwe Egberts ist im Besitz der Familie Reimann, deren Vermögen auf 34 Milliarden Euro geschätzt wird. (jW)