Roland Mühlanger/imago »Teil der institutionalisierten Sozialpartnerschaft«: Die Tiroler Arbeiterkammer

Was ist die Kommunistische Liste?

Ein Zusammenschluss aus Arbeitern, Angestellten, Migranten und Gewerkschaftern, der auch von der Partei der Arbeit unterstützt wird und zu den Arbeiterkammerwahlen, kurz: AK-Wahlen, im Januar als Liste antritt. Kommunisten sollen als Opposition zum System auf dem Wahlzettel stehen, das von den anderen Fraktionen nicht in Frage gestellt wird.

Was sind Ihre Beweggründe für das Antreten?

Es ist nicht unsere erste Kandidatur. Bei den letzten beiden Wahlen haben wir als »Komintern« firmiert, nun treten wir als Kommunistische Liste an. Die AK ist die gesetzliche Interessenvertretung für alle Arbeiter und alle, die im bürgerlichen Sprachgebrauch unter den Begriff »Arbeitnehmer« fallen. Es gibt sonst keine kommunistische Liste, die antritt. Es gilt daher, Forderungen in die AK hineinzutragen, um sie zu stärken und kampffähiger zu machen. Die AK ist keine Gewerkschaft, sie kann keine Streiks organisieren, aber sie kann sich politisch für Arbeiter einsetzen. Wir wollen aus erster Hand informieren, was innerhalb der AK passiert, zum Beispiel darüber, was mit ihrem Mitgliedsbeitrag passiert. Die AK ist bei den Menschen bekannt und vertritt ihre Mitglieder in Arbeitsrechts- und Mietrechtsfragen. Das ist ein Unikum, in anderen Länder gibt es so etwas nicht.

Wie funktioniert die Arbeiterkammer?

Für die AK gibt es eine Pflichtmitgliedschaft – im Gegensatz zu den Gewerkschaften. Die AK ist Teil der institutionalisierten Sozialpartnerschaft. Es geht um kostenlosen Service zu arbeitsrechtlichen Fragen. Wenn ich mich in Italien mit meinem Arbeitsvertrag nicht auskenne, gehe ich zur Gewerkschaft. In Österreich ist das anders, denn der erste Ansprechpartner, noch vor den Gewerkschaften, ist die AK. Bei Problemen mit dem Chef ist es ebenfalls die erste Instanz, genauso bei Mietrechtsfragen.

Was sind Ihre Forderungen?

Wir fordern einen branchenübergreifenden Mindestlohn von 2.500 Euro brutto, der vielen Menschen helfen würde, die massiven Teuerungen abzufedern. Ebenso fordern wir eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden bei vollem Lohn- und Personalausgleich als ersten Schritt hin zu 30 Stunden. In diesem Zusammenhang fordern wir außerdem für Frauen gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

Wir sind gegen jede Diskriminierung am Arbeitsplatz und für einen freien Zugang zum Arbeitsmarkt für alle Menschen, die in Tirol leben. Es gab da in der letzten Zeit Erleichterungen für geflüchtete Menschen, aber es kann noch nicht von freiem Zugang geredet werden. Es trägt zur rassistischen Spaltung der Gesellschaft bei, dass einige schlicht nicht arbeiten dürfen.

Sie haben zuvor erwähnt, dass Sie in der Vergangenheit mit »Komintern« angetreten sind. Warum dieses Jahr nicht mehr?

»Komintern« selbst tritt nicht mehr an. Was die Beweggründe sind, darüber kann ich nichts sagen. Sie legen ihren Fokus auf die AK-Wahlen in Niederösterreich. Sie kandidieren auch in Wien (beide Wahlen im April, jW). Wir verschließen uns aber nicht einer möglichen zukünftigen Zusammenarbeit.

Sie meinten, Sie seien die einzige kommunistische Liste auf dem Stimmzettel. Aber die KPÖ-nahe Gewerkschaftliche Linke, GL, tritt doch auch an?

Wir wollen alle arbeitenden Menschen betrieblich organisieren. Die GL dagegen will Linke organisieren und bleibt daher in der linken Blase verhaftet. Die GL ist alter sozialdemokratischer Wein in neuen Schläuchen. Mit ihnen gibt es kein Bündnis, da unser Ziel nicht ist, politische Bündnisse zu schließen, sondern soziale Bündnisse. Die Revolution entsteht nicht aus dem Zusammenschluss linker Parteien, sondern durch den Zusammenschluss von unten im Kampf.

Welche Rahmenbedingungen gibt es noch für den Reformismus nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion? Bei Reformismus denken wir an die 1970er und 80er Jahre, als viele Reformen errungen wurden, weil es die Sowjetunion gab. Dort hatten die Arbeiter volle Rechte, und daher musste der Kapitalismus auch den Menschen in anderen Ländern Reformen zugestehen, um sie ruhigzustellen. Dies hat sich heute geändert, für reformistische Politik gibt es keine Basis mehr.