Markus Matzel/IMAGO In Dortmund hatten Stahlbeschäftigte am vergangenen Donnerstag für ihre Forderungen demonstriert

Im Tarifkonflikt der Stahlindustrie ist am Dienstag die vierte Verhandlungsrunde gescheitert. Nachdem die Verhandlung mit der nordwestdeutschen Stahlindustrie am Dienstag morgen gescheitert waren, sagte die IG Metall auch die gleichentags geplante Verhandlungsrunde für die ostdeutsche Stahlbranche ab. Bei Thyssen-Krupp in Finnentrop im Kreis Olpe startete noch am frühen Morgen der erste 24stündige Warnstreik; wie der WDR berichtete, folgte nachmittags bei Outokumpu Nirosta in Krefeld ein weiterer Ausstand.

Auch unbefristete Streiks in der Branche sind Thema. Die Gewerkschaft setzt aber zunächst auf die Verhandlungen, die am Montag – beziehungsweise Freitag im Falle von NRW – angesetzt sind. »Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor«, sagte Markus Sievers zu jW. »Sollte ein vernünftiges Angebot auf dem Tisch liegen, muss das aber nicht unbedingt nötig sein«, so der Pressesprecher der IGM Berlin, Brandenburg, Sachsen. Zunächst sollen aber flächendeckend weitere Betriebe in Warnstreikaktionen gehen.

Die IG Metall fordert für die rund 74.000 Stahlbeschäftigten in Nordwest- und Ostdeutschland unter anderem ein Lohnplus von 8,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Sei man »an vielen Stellen beim Thema Arbeitszeit Schritte in Richtung eines Lösungsmodells gegangen«, wie der IGM-Verhandlungsführer für Nordwest am Dienstag mitteilte, habe es bei der Frage der Entgelterhöhung geknallt. Mit einer Erhöhung um 3,5 Prozent ab Juli 2024 und einer Einmalzahlung von 1.000 Euro für Januar bei einer Gesamtlaufzeit von 19 Monaten hätten die Stahlbosse »keine Bereitschaft erkennen lassen, die Entgelte angemessen zu erhöhen«, erklärte Ostverhandlungsführer Dirk Schulze.

Die Kapitalvertreter selbst sehen keinen Spielraum für die Forderungen der Gewerkschaft. Die »überzogenen Erwartungen« der Stahlbeschäftigten seien »angesichts einer drohenden Wirtschaftskrise (…) völlig verantwortungslos«, meinte Gerhard Erdmann vom Stahlverband in Düsseldorf.