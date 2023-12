Athen. Wegen wiederholter Ausschreitungen zwischen Sportfans finden alle Spiele der griechischen Fußballmeisterschaft bis zum 12. Februar 2024 unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das teilte die griechische Regierung am Montag mit. Jüngst war ein Polizist bei einem Volleyballspiel von einem Leuchtgeschoss getroffen und schwer verletzt worden. Zudem streikten am vergangenen Wochenende die Fußballschiedsrichter, weil sie sich um ihre Sicherheit sorgten. Der 14. Spieltag in Griechenlands Super League fand deshalb nicht statt. Mit der Maßnahme, die Fans vorerst auszuschließen, wolle man deeskalieren, hieß es. Regierungssprecher Pavlos Marinakis betonte, dass dies »im Einzelfall auch für europäische Spiele griechischer Mannschaften« gelten könne. (dpa/jW)