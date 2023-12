Genf. Springreiter Richard Vogel hat zum ersten Mal ein Turnier der Grand-Slam-Serie gewonnen. Gemeinsam mit seinem Pferd »United Touch« sicherte sich der 26jährige aus Marburg am Sonntag im Stechen den Sieg im mit 1,1 Millionen Franken dotierten Großen Preis von Genf in der Schweiz. Christian Kukuk und »Checker« gelangen am Sonntag ebenfalls zwei fehlerfreie Runden. Das Duo wurde hinter Mark McAuley auf »Lady Amaro« Dritter. Landsmann Marcus Ehning, der in diesem Jahr den Großen Preis von Aachen für sich entschieden hatte und bei einem weiteren Sieg die Chance auf eine zusätzliche Prämie gehabt hätte, trat nicht an. (dpa/jW)