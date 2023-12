La Plagne. Francesco Friedrich hat im fünften Rennen dieses Winters seinen ersten Weltcupsieg eingefahren. Der zweimalige Doppelolympiasieger gewann am Sonntag beim deutschen Dreifacherfolg das Viererbobrennen in La Plagne. Mit jeweils Start- und Laufbestzeiten verwies der Pirnaer mit seiner Crew – Thorsten Margis, Alexander Schüller und Felix Straub – seinen Dauerrivalen Johannes Lochner mit 0,44 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Adam Ammour vom BRC Thüringen kam in seinem ersten Weltcuprennen in der Königsklasse prompt auf Rang drei. (dpa/jW)