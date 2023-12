Hendrik Schmidt/dpa Andreas Wellinger (r.) und Karl Geiger freuen sich gemeinsam (Klingenthal, 9.12.2023)

Auch der Doppelsieg in Klingenthal bedeutete für Karl Geiger keine Pause. Schon am Montag stand für den fünfmaligen Skisprungweltmeister in seiner Heimat Oberstdorf wieder Krafttraining auf dem Programm. Er hat viel vor: »Die Tournee ist das Ziel. Wir wollen da jetzt einfach mal gewinnen«, hatte der 30jährige schon vor Beginn der Saison gesagt. Er ist gut genug in Form, dass daraus etwas werden könnte.

Mit seinen zwei Siegen in Klingenthal ist er im Kreis der Favoriten angekommen. Geiger setzte sich am Sonntag vor dem zweitplatzierten Schweizer Gregor Deschwanden und Andreas Wellinger auf Rang drei durch. In einem spannungsreichen Wettkampf sprang Geiger 141 und 141,5 Meter weit. Tags zuvor hatte er den deutschen Springern den ersten Sieg in dieser Saison beschert und es erstmals in diesem Winter auf das Siegerpodest geschafft. »Dass ich gewinne, hätte ich nie gedacht«, kommentierte er anschließend. Dass es noch ein zweites Mal klappen sollte, war um so beeindruckender. Geiger zeigte zudem: Auch der österreichische Seriensieger Stefan Kraft ist in diesem Winter schlagbar. Der 30jährige hatte die ersten vier Weltcupspringen alle gewonnen. Nun belegte Kraft die Plätze zwei und neun.

Auf der Schattenbergschanze beginnt am 30. Dezember die Jagd nach dem goldenen Adler. Geigers Doppelsieg und Wellingers Topform schüren die Hoffnungen auf den ersten deutschen Triumph seit Sven Hannawalds Vierfachsieg vor 22 Jahren. Die Voraussetzungen sind gut: Geiger, Wellinger, Stephan Leyhe und Pius Paschke haben an den ersten drei Wochenenden schon für acht Podestplätze und zwei Siege gesorgt – und damit jetzt schon eine bessere Bilanz als in der gesamten vergangenen Saison. »Das war ein fantastischer Start«, meinte auch Bundestrainer Stefan Horngacher: »Super Team, super Stimmung, super Erfolg!«

Das Problem: Die DSV-Adler reisen nicht zum ersten Mal in Topform nach Oberstdorf. Im Winter 2013/14 etwa waren zu Saisonbeginn ebenfalls vier verschiedene DSV-Athleten auf dem Podest gelandet – die Tournee wurde zum Desaster. Geiger ging 2021 im gelben Trikot des Führenden im Gesamtweltcup an den Start – es wurde »nur« Platz vier. Ein Jahr zuvor hatte er den Auftakt in seiner Heimat triumphal gewonnen, brachte den Vorsprung aber nicht nach Bischofshofen.

Optimistisch stimmt dagegen, dass zahlreiche internationale Spitzenspringer derzeit Probleme haben: Vorjahrestourneesieger Halvor Egner Granerud aus Norwegen, der Pole Dawid Kubacki oder der slowenische Weltmeister Timi Zajc springen ihren eigenen Ansprüchen bislang weit hinterher. Topfavorit ist noch immer der bislang formstarke Stefan Kraft, auch der Japaner Ryoyu Kobayashi wird langsam besser. Beide haben die Vierschanzentournee schon gewonnen. Dafür ist Konstanz am wichtigsten – womit Wellinger derzeit punktet. Mindestens für Rang vier hat es für ihn in dieser Saison immer gereicht. In Klingenthal sprang der 28jährige auf Platz drei. Mit 146,5 Meter im zweiten Durchgang stellte er wie Deschwanden den Schanzenrekord in der Vogtland Arena auf. »Der Sprung war richtig phantastisch«, sagte Horngacher begeistert. »Das macht Hoffnung auf mehr.« In bisher sechs Saisonwettkämpfen schaffte es Wellinger schon viermal aufs Podest.

Auch Geiger kann mit Vorfreude in die zwei letzten Wettkämpfe vor der Weihnachtspause gehen, die am Wochenende in Engelberg anstehen: Auf der Groß-Titlis-Schanze hatte er 2018 seinen ersten Weltcupsieg gefeiert, 2021 gewann er dort erneut. Gute Gründe, sich auch diesmal Hoffnungen zu machen.