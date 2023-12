Stefan M Prager/IMAGO Hart an der Grenze zur Peinlichkeit: Peter Gabriel (München, 28.5.2023)

Peter Gabriel ist das triviale Böse. Langweiler, angeblicher Weltretter und in der Ernsthaftigkeit, mit der er seine nicht sehr tiefschürfenden Gedanken vortrug, bisweilen hart an der Grenze zur Peinlichkeit. Zu Beginn seiner Karriere war Gabriel der thea­tralische Sänger von Genesis, der Band, deren Namen man auch nach Teilrehabilitierung des Prog-Rock lieber hinter vorgehaltener Hand nennt. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass Genesis immer noch interessanter waren als, sagen wir mal, Yes oder Emerson, Lake and Palmer. Das Doppelalbum »The Lamb Lies Down on Broadway« würde heute vermutlich als Meilenstein gelten, hätten sie es auf eine einzelne LP zusammengestrichen und das Konzept mitsamt furchtbarem Instrumetalgenudel über Bord geschmissen.

Für Peter Gabriel spricht, dass er sich frühzeitig vom progressiven Bombast befreite und ein paar recht passable Popsongs schrieb. Deren gute Strophen – das spricht dann wieder gegen ihn – er allerdings häufig im triefenden Pathos der Refrains ertränkte. Was bleibt? Ein relativ interessantes Album (das zweite seiner drei ersten, selbstbetitelten Alben; von King-Crimson-Mastermind Robert Fripp 1978 produziert) und das Hitalbum »So« von 1985, das ein paar charmante Momente hat. Immerhin: Gabriels politischer Aktivismus war stets gut gemeint, sank auch nie herab auf das Niveau selbstgerechter Dummheit eines Bono Fox.

Reines Ödland

Tiefpunkt im Schaffen Gabriels war dann das Projekt »Scratch My Back/I’ll Scratch Yours« (2010). Die Idee: Gabriel covert Stücke von ausgewählten Künstlern wie David Bowie, Randy Newman, Neil Young, Talking Heads oder Lou Reed, die dafür im Gegenzug je eines seiner Stücke covern. Dummerweise hatte kaum einer der Künstler Lust, richtig mitzuspielen. Gabriels Versionen? Reines Ödland. Er bekam das Kunststück fertig, die besten Songs um alles zu bestehlen, was sie interessant erscheinen lässt. Sie wälzen sich unter Gabriels Handschrift mit glazialer Langsamkeit voran, sämtliche signifikanten Elemente eingeebnet, alle Lebhaftigkeit in ein künstliches Koma überführt.

Die längere Vorrede ist nötig, um zu verdeutlichen, weshalb Gabriels jüngstes Album »I/O«, wenngleich für die Menschheit eher wurscht, für den Künstler doch ein ordentlicher Schritt ist. Es gibt Refrains, an die man sich tatsächlich erinnern kann, kaum ein Stück ertrinkt im Pathos. Gabriel wäre allerdings nicht Gabriel, wenn er sich nicht irgendein unnötiges Konzept oder Gimmick dazu ausgedacht hätte. Hier hat er von jedem Stück zwei unterschiedliche Mixe angefertigt und sie in den Monaten vorm Albumrelease kleckerweise veröffentlicht. Einerseits clever: ein Album aufnehmen und es gleich zweimal verkaufen. Andererseits müssten sich die Mixe dafür hinreichend voneinander unterscheiden. Was sie selbstverständlich nicht tun. Weil er Veröffentlichungen über die Zeit verkleckerte, beraubte er sich außerdem der Aufmerksamkeit, die seinem ersten Album mit neuen Stücken seit 20 Jahren andernfalls gewiss gewesen wäre. Auch nicht so clever.

Wann hört das auf?

Trotz vorhandener Hooks und Spuren von Leben fragt man sich beim Hören von »I/O« irgendwann, ob das Album denn nie aufhört – um verstört festzustellen, dass man immer noch im ersten Drittel steckt. Die Hälfte der zwölf Songs ist über sechs Minuten lang, lediglich einer bleibt unter vier Minuten. Bei allen könnte man locker ein Drittel rauskürzen, bei manchen besser zwei.

So, was machen wir jetzt mit »I/O«? Guten Gewissens kann man die Anschaffung niemandem empfehlen. Außer Fans von Peter Gabriel, die man sich freilich lieber gar nicht erst vorstellen will. Vermutlich handelt es sich um saturierte ältere Semester mit schweineteuren Stereoanlagen. Wie auch immer, Peter Gabriel sei seine Rückkehr in den Popzirkus gegönnt. Die Welt interessiert sich für andere Dinge.