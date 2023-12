IMAGO/Michael Gstettenbauer »Einer gesucht, alle überwacht«: Die KI-gestützte biometrische Überwachung wird nicht verboten

Es war ein dramatisches Finale: 38 Stunden dauerte die letzte Verhandlungsrunde zwischen EU-Parlament, Rat und Kommission zur geplanten Regulierung von Anwendungen sogenannter künstlicher Intelligenz (KI), die am Wochenende mit einer Einigung endete. Ob diese gelingen würde, war bis zuletzt unklar. Denn in vielen wichtigen Fragen lagen die die Regierungen der Mitgliedstaaten auf der einen und das Parlament auf der anderen Seite weit auseinander. Andererseits wollte die spanische Ratspräsidentschaft unbedingt eine Einigung erreichen, um die Verordnung noch in ihrer Amtszeit beschließen zu lassen und das Vorhaben vor den EU-Wahlen im kommenden Juni einzutüten.

Mächtige Konzerne

Einer der Hauptstreitpunkte war zuletzt der Umgang mit sogenannten Basismodellen (Foundation Models), also großen KI-Systemen wie GPT, auf die dann konkrete Anwendungen aufgesetzt werden. Die EU-Parlamentarier bestanden darauf, solche Modelle im AI Act mit zu regulieren – wogegen sich vor allem die Regierungen der BRD und Frankreichs wehrten, die für eine freiwillige Selbstverpflichtung plädierten. Dabei handelt es sich um die einzigen EU-Staaten mit Konzernen, die solche Modelle überhaupt entwickeln können – Aleph Alpha in Heidelberg und Mistral AI in Paris. Ansonsten kommen diese großen Modelle in aller Regel aus den USA, von Google oder Open AI/Microsoft.

Doch die KI-Konzerne in der EU sind mächtig. Aleph-Alpha-Chef Jonas Andrulis wird in deutschen Regierungskreisen hofiert wie ein Rockstar. Und Mistral AI hat mit dem ehemaligen Staatssekretär für Digitales, Cédric O, seit kurzem einen absoluten Toplobbyisten im Boot. Das reichte aus, um die Regierungen gegen jede Belastung der Modellanbieter in Stellung zu bringen. Am Ende steht ein Kompromiss, der darauf beruht, dass die Modelle aus Heidelberg und Paris mit der US-Konkurrenz ohnehin nicht mithalten können: Die neuen Regeln gelten nur für besonders leistungsfähige Modelle mit mehr als 1025 sogenannten Floating Operation Points. Die Grenze ist also so hoch angesetzt, dass nur US-amerikanische Unternehmen wie Google und Open AI darunter fallen dürften. Die europäischen Wettbewerber erreichen diese Grenze nicht.

Alle überwacht

Am zweiten großen Streitpunkt konnten sich die Mitgliedstaaten sogar ganz durchsetzen: Das vom Parlament geforderte Verbot einer KI-gestützten biometrischen Überwachung, also Gesichtserkennung, im öffentlichen Raum wird es nicht geben. Zwar kommt die Technologie symbolträchtig auf die Verbotsliste, allerdings ergänzt um genügend schwammig formulierte Ausnahmetatbestände, um den Staatsbehörden letztlich freie Hand zu lassen. »Einer gesucht, alle überwacht? Mit dieser gesetzlichen Anleitung zu biometrischer Massenüberwachung kann unser Gesicht in der Öffentlichkeit immer und überall flächendeckend und verdachtslos gescannt werden«, kritisierte deshalb der EU-Abgeordnete Patrick Breyer (Piratenpartei) in einer Pressemitteilung am Samstag.

Verboten werden sollen dem Verordnungstext zufolge auch KI-Systeme, die Schwachstellen schutzbedürftiger Personengruppen ausnutzen, Social Scoring Systeme sowie automatisierte Emotionserkennung in Schulen und am Arbeitsplatz. Dass nicht zumindest biometrische Echtzeitüberwachung vollständig untersagt wurde, bezeichnete am Sonntag die Oxford-Professorin für Technologieregulierung, Sandra Wachter, als »sehr enttäuschend«. Weiter kritisierte sie, dass Emotionserkennung nur in zwei spezifischen Kontexten verboten wird. »Die verfügbaren Tools sind miserabel. Sie liegen in 80 Prozent der Fälle falsch, und die Fehler gehen hauptsächlich zu Lasten von Frauen und Dunkelhäutigen«, sagte sie laut Tagesspiegel. Kritisiert wurde auch, dass weder Predictive Policing noch KI-Systeme, die Wahlen manipulieren können, verboten wurden.

Lobbyanfälliger Prozess

Bis zum Inkrafttreten des AI Act ist es trotz der Einigung vom Wochenende noch ein weiter Weg. Im nächsten Schritt gilt es, die Standards zu entwickeln, die den politischen Rahmen konkretisieren und praxistauglich machen sollen. Ein extrem lobbyanfälliger Prozess, denn in den zuständigen Gremien sitzen fast nur Wirtschaftsvertreter, ein demokratisches Mandat gibt es nicht. Anschließend folgt noch eine zweijährige Übergangsphase, in der sich Unternehmen an die neuen Regeln anpassen und die behördlichen Kontrollstrukturen aufgebaut werden sollen.