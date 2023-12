Weltraumrätsel des Tages: Zwergtomate

IMAGO/piemags

Was die Menschheit im Weltall will, ist wie dieses selbst eine offene Frage. Einst schlug ein Spontispruch vor: »Schießt die FDP auf den Mond, damit sich Raumfahrt wieder lohnt.« Die Entwicklung verlief leider anders: Von oben soll es bald bewaffnet was auf die Mütze geben, rund um den Globus entsteht ein himmlischer Schrott- und Müllgürtel, durch den sich unzurechnungsfähige Milliardäre mit privaten Raumkapseln Richtung Mond oder Mars schießen lassen.

Vergleichsweise lauschig geht es auf der Internationalen Raumstation (ISS) zu, auf der Russen und US-Amerikaner immer noch zusammenarbeiten. Das Fachportal Space.com berichtete kürzlich, dass dort oben die Überreste einer im März verschwundenen Zwergtomate der Sorte »Red Robin« (Rotkehlchen) wieder aufgetaucht sind. Im Livestream zur 25-Jahr-Feier der ISS plauderte die dort seit August wohnhafte NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli: »Unserem guten Freund ›Frank‹ Rubio, der auf dem Heimweg ist, wird seit geraumer Zeit vorgeworfen, die Tomate gegessen zu haben. Aber wir können ihn entlasten. Wir haben die Tomate gefunden.« Lebte der Maler Carl Spitzweg noch, wäre an Stelle seines »Kaktusfreundes« der »Tomatenzüchter im All« fällig. Francisco »Frank« Rubio hatte »Red Robin« am 29. März geerntet und alle anderen auf der ISS probieren lassen – nur die für ihn bestimmte Frucht machte sich in einem verschließbaren Beutel schwerelos davon. Später behauptete er, er habe an die 20 Stunden gesucht, das Nachtschattengewächs werde aber eines Tages auftauchen und ihn rehabilitieren. Das Problem sei die niedrige Luftfeuchtigkeit auf der ISS: Die Schrumpelung werde wohl dazu führen, »dass man nicht mehr erkennen kann, was es war«. Daher sei zu befürchten, dass jemand den Beutel einfach unbedacht wegwerfen würde. Gezeigt wurde jetzt nicht, wie das Wiedergefundene aussah. Was die Tomate überhaupt im Orbit sollte, fragt ohnehin wieder mal keiner.