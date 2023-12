Mike Schmidt/IMAGO Linke-Kovorsitzender Martin Schirdewan vor der Verkündung der Niederlage seiner Partei bei den Wahlen in Bayern und Hessen (Berlin, 8.10.2023)

Die Partei Die Linke in Hessen hat bei der Landtagswahl im Oktober den Wiedereinzug nicht geschafft. Waren die 120 Delegierten beim Landesparteitag am Samstag vor allem um Zusammenhalt bemüht?

Natürlich wollen wir eine lebendige linke Partei, in der sich die Menschen wohlfühlen, haben aber die Wahlniederlage auch kritisch aufgearbeitet. Für Linke ist die reaktionäre politische Entwicklung schwierig, wie auch der angebliche »Green New Deal«, der nicht das Klima schützt, sondern vorrangig Profite generiert. Es ging auch um eigene Versäumnisse: Welche Bevölkerungsschichten sprechen wir an? Wir wollen uns noch stärker auf abgehängte Wohnviertel konzentrieren. Ein Gewerkschaftsrat der Linken soll uns in Betrieben und Gewerkschaften stärker verankern. In Villenvierteln braucht man uns nicht. Bei den Kommunalwahlen 2026 in Hessen wollen wir politische Bildung in den Vordergrund stellen.

Was sagen Sie zu der Kritik, man hätte schonungsloser analysieren müssen, welche Ursachen die Niederlage bei der Landtagswahl hat.

Im Wahlkampf in Hessen wurden wir oft auf Streitereien innerhalb der Linken angesprochen. Aufgrund der bundesweiten Debatten um die Abspaltung von Sahra Wagenknecht haben wir Vertrauen in der Bevölkerung verloren. Wir hätten stärker auf die Entwicklungen im »Haushalt des Grauens« eingehen müssen, was Menschen stark verunsichert. Und unseren Widerstand zur Migrationspolitik der AfD deutlicher äußern müssen.

Sie wollen sich weiterhin als soziale Opposition in Hessen profilieren. Vielen Menschen ist aber bewusst: Solange gesellschaftliche Militarisierung läuft, Milliarden Euro in Waffenlieferungen für die Ukraine fließen und in die Aufrüstung, wird im Sozialhaushalt gespart. Muss Die Linke friedenspolitisch entschiedener auftreten?

Auch wenn einzelne aus den eigenen Reihen entgegen unseren Beschlüssen anzweifelten, dass wir eine Friedenspartei sind und verunsicherten: Kein Konflikt kann mit Waffen gelöst werden. Wir wollen Waffenstillstand und Verhandlungen. Das Verlagern eines Großteils des Steueraufkommens in den Militärhaushalt führt nur zu mehr Gewalt sowie zu Elend in der Zivilbevölkerung. Die Ampelregierung darf weder an Sozialem, Bildung, noch beim sozial-ökologischen Umbau sparen. Sie muss die Schuldenbremse stoppen, Lasten auf die Schultern der Reichen verlagern.

Beim Friedensratschlag in Kassel, der auch am Wochenende tagte, wünschte man sich eine konsequentere Friedenspolitik der Linkspartei. Ist es vielleicht gar nicht möglich, wieder auf die Beine zu kommen, solange die gesamte Partei sich dabei nicht stärker engagiert?

Mitglieder wirken beim Friedensratschlag mit. Innerparteiliche Auseinandersetzungen hatten uns geschwächt. Durch 212 in Hessen neu eingetretene Mitglieder können wir gemeinsam mit den außerparlamentarischen Bewegungen aktiver sein; auch bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit und des sozial-ökologischen Umbaus. Die GEW, der Sozialverband VDK, die Ausländerbeiräte äußerten Bedauern, dass wir nicht mehr im Landtag sind, um ihre politischen Anliegen hineinzutragen. Für den Europawahlkampf im Juni 2024 mit der hessischen Spitzenkandidatin Desiree Becker, Gewerkschaftssekretärin aus Gießen, fordern wir höheren Mindestlohn in ganz Europa und bessere Arbeitsbedingungen. Wir stehen europaweit an der Seite derer, die sich für sichere Fluchtwege einsetzen und das Grundrecht auf Asyl verteidigen.

Ähnlich wie vor 15 Jahren, als Die Linke in der Roland-Koch-Ära in den Landtag einzog, gibt es mit Boris Rhein einen nach rechts orientierten Ministerpräsidenten der CDU.

Unter Koch wurde deutlich, wie er das Land in den Abgrund führt. Jetzt ist es schlimmer. Eine rechte CDU bindet die SPD in die Koalition ein: für restriktive Sicherheitspolitik und Überwachung, reaktionäre Bildungs- und Sozialpolitik. Es gibt absurde Regelungen wie ein Genderverbot, Autobahnausbau statt Klimapolitik. Obgleich in Hessen jedes vierte Kind arm ist: Armut ist kein Thema. Gegen die Eckpunkte des Koalitionsvertrags gibt es Widerstand. Die Lage der Menschen wird prekärer, was der AfD Stimmen bringt. Um das Schlimmste zu verhindern, müssen wir stärker werden.