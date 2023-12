Photo by Balkis Press/ABACAPRESS Ehrengast beim Doha-Forum: António Guterres (10.12.2023)

Einmal im Jahr treffen sich in Doha, der Hauptstadt des Emirats Katar, zwei Tage lang Größen der internationalen Politik, Institutionen, NGO und Journalisten, um über aktuelle Probleme auf der Welt zu diskutieren. Dementsprechend stand das am Sonntag begonnene 21. Doha-­Forum ganz im Zeichen des israelischen Rachefeldzugs für das am 7. Oktober von der Hamas und Verbündeten angerichtete Massaker in Israel. »Was wir in Gaza sehen, ist nicht nur die Tötung unschuldiger Menschen und die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen, sondern ein systematischer Versuch, Gaza von seiner Bevölkerung zu räumen«, sagte der jordanische Außenminister Ayman Safadi am Sonntag in der katarischen Hauptstadt. Israel habe ein anderes Ziel als die Zerschlagung der Hamas. Der Krieg in Gaza liege »innerhalb der rechtlichen Definition von Völkermord«.

Stargast des Forums war UN-Generalsekretär António Guterres. In seiner Rede forderte Guterres den UN-Sicherheitsrat auf, sich für die Abwendung einer humanitären Katastrophe einzusetzen und verlangte erneut einen Waffenstillstand. »Bedauerlicherweise hat der Sicherheitsrat es versäumt, dies zu tun, aber das macht es nicht weniger notwendig. Ich kann also versprechen, dass ich nicht aufgeben werde«, zitierte Arab News den Generalsekretär. »Die Autorität und Glaubwürdigkeit des Rates wurden erheblich untergraben.« Zwei Tage vor Beginn des Doha-Forums hatten die USA mit ihrem Veto im Sicherheitsrat eine Resolution blockiert, die einen solchen sofortigen Waffenstillstand gefordert hatte.

Philippe Lazzarini, der Schweizer Generalkommissar der für Palästina zuständigen Flüchtlingshilfsorganisation UNRWA der Vereinten Nationen, fürchtete laut seiner Rede, Israel plane eine Massenvertreibung der Menschen aus dem Gazastreifen. »Die Entwicklungen, die wir beobachten, deuten auf Versuche hin, Palästinenser nach Ägypten umzusiedeln, unabhängig davon, ob sie dort bleiben oder woandershin umgesiedelt werden«, so Lazzarini. Die großflächige Verwüstung des nördlichen Gazastreifens und die daraus resultierende Vertreibung der Zivilbevölkerung in andere Gebiete des Landstrichs sei »die erste Stufe eines solchen Szenarios«.

Die israelische Aufforderung, nun auch die südliche Stadt Khan Junis zu verlassen und sich näher an der ägyptischen Grenze in Sicherheit zu bringen, sei die nächste Stufe. »Falls dieser Weg weitergeht und zu dem führt, was viele bereits eine zweite Nakba nennen, wird Gaza kein Land mehr für Palästinenser sein«, sagte Lazzarini. Nakba, auf deutsch Katastrophe, meint die Flucht und Vertreibung von 760.000 Palästinensern während der Staatsgründung Israels im Jahr 1948.

»Es gibt, es gab nie und es wird nie einen israelischen Plan geben, die Bewohner von Gaza nach Ägypten umzusiedeln. Das stimmt einfach nicht«, reagierte der Sprecher des israelischen Verteidigungsministeriums am Sonntag laut dem TV-Sender Al-Dschasira auf Lazzarinis Anschuldigungen. Die israelische Geheimdienstministerin Gila Gamliel schlug allerdings unlängst die »freiwillige Umsiedlung von Palästinensern in Gaza aus humanitären Gründen außerhalb des Gazastreifens« als Option für die Zeit nach dem Krieg vor.

Der Premier- und Außenminister von Katar, Scheich Mohammed bin Abd Al-Rahman Al Thani, versicherte dem Forum, dass sein Land die Bemühungen um einen neuen Waffenstillstand und Gefangenenaustausch fortsetzen werde. »Wir werden nicht aufgeben«, sagte Al Thani laut Times of Israel. Israels militärisches Vorgehen im Gazastreifen mache das Unterfangen allerdings schwierig.

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtaje verlangte vor dem Doha-Forum, Israel zur Rechenschaft zu ziehen, Sanktionen zu verhängen und es daran zu hindern, weiterhin gegen internationale Gesetze zu verstoßen. Er forderte eine dringende Untersuchung der Verbrechen gegen das palästinensische Volk. Später bekräftigte er zudem gegenüber Al-Dschasira: »Wir wollen eine Situation, in der die Palästinenser geeint sind. Die Hamas ist ein integraler Bestandteil des palästinensischen politischen Mosaiks«, erklärte Schtaje. »Ich denke, es ist an der Zeit, dass die Hamas den palästinensischen Präsidenten anruft und ihm sagt, dass wir alle geschlossen hinter dir stehen und du die legitime Autorität des palästinensischen Volkes bist und wir bereit sind, uns zu engagieren.«