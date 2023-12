Michael Kappeler/dpa Carsten Linnemann und Serap Güler am Montag in Berlin

Am Montag hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann den Entwurf für das neue Grundsatzprogramm der Partei vorgestellt. Das Dokument bietet die erwartbare Mischung aus rechtskonservativem Kulturkampf und neoliberalen Standards; zusammengehalten wird es durch die im Windschatten des Aufstiegs der AfD ausgereifte propagandistische Grundidee, das Thema Migration zum Dreh- und Angelpunkt der Gegenwartspolitik zu machen. Forderungen nach asylrechtlichen Verschärfungen, der »Leistungsgedanke« und die Rede von der »deutschen Leitkultur« gehören zu den Punkten in dem 70seitigen Papier. Der Entwurf mit dem Titel »In Freiheit leben – Deutschland sicher in die Zukunft führen« war in 22 Monaten erarbeitet und am Montag den Spitzengremien vorgelegt worden. Es handelt sich um das erste Grundsatzprogramm seit 2007 und das vierte in der Geschichte der Partei.

Das Thema Migration nimmt sehr viel Raum in dem Entwurf ein. Die Forderungen zum Asylrecht stellen das individuelle Recht auf Asyl in Frage. Die CDU will, dass »jeder, der in Europa Asyl beantragt, in einen sicheren Drittstaat überführt werden und dort ein Verfahren durchlaufen« soll. Im Falle eines positiven Ausgangs werde »der sichere Drittstaat dem Antragsteller vor Ort Schutz gewähren«. Nach der erfolgreichen Einrichtung des Drittstaatenkonzepts soll eine »Koalition der Willigen innerhalb der EU« jährlich ein Kontingent aufnehmen. Eine konkrete Zahl dafür nennt die CDU in dem Papier nicht.

Richtschnur bei der Erstellung des Entwurfs sei das »christliche Menschenbild« gewesen, behauptete Linnemann, der Vorsitzender der Programm- und Grundsatzkommission ist. Um sodann im gleichen Atemzug einer Ideologie das Wort zu reden, die dem Prinzip »jeder für sich« verpflichtet ist. In Deutschland müsse »die Eigenverantwortung gestärkt werden«; wer Sozialleistungen beziehe und arbeiten könne, der müsse auch arbeiten. Kommissionsvorsitzstellvertreter Mario Voigt assistierte: »Wir sind die Heimat für Fleißige.« Wer »Leistung« bringe, könne auch etwas erreichen.

Das innenpolitische Leitbild im Programm umriss Voigt mit dem Begriff »null Toleranz«. Innere Sicherheit müsse »wieder großgeschrieben werden«. Kommissionsmitglied Serap Güler betonte die Forderung nach »Mut zur Leitkultur«. Zu dieser gehöre auch die Anerkennung des Existenzrechts Israels, »das ist für uns Staatsräson«, so Güler.

»Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland«, heißt es im Entwurf. Diese Menschen müssten bei der Integration unterstützt werden. Zugleich gelte: »Islamistischer Terrorismus und politischer Islam sind unterschätzte Gefahren.« Klar müsse sein: »Die Scharia gehört nicht zu Deutschland.« Bild interpretierte diese Passage prompt als »Kehrtwende« und Abkehr von dem einst von der CDU-Spitze geteilten Credo: »Der Islam gehört zu Deutschland.«

Phrasenhaft ist im Programmentwurf auch von sozialem Zusammenhalt die Rede. Voranbringen will die Union diesen »Zusammenhalt« auf spezielle Art: Nämlich durch die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahrs für alle Schulabgänger. Ein solcher »Dienst für das Gemeinwohl« bringe »Menschen aus unterschiedlichen Milieus, Religionen und Generationen zusammen«, heißt es im Entwurf. Das Pflichtjahr solle auch »den Streitkräften unseres Landes zugute kommen« können. In der Energiepolitik fordert die CDU eine Kehrtwende beim Atomausstieg. »Wir können zur Zeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten«, heißt es in dem Dokument.

Der Entwurf für das neue Grundsatzprogramm soll bei einer Klausur am 12. und 13. Januar in Heidelberg vom Bundesvorstand beschlossen werden. Danach soll es mit den Mitgliedern diskutiert und dann von den Delegierten bei einem Parteitag im Mai verabschiedet werden. Die CDU hatte den Prozess zur Formulierung eines neuen Grundsatzprogramms nach dem Machtverlust bei der Bundestagswahl 2021 angestoßen.