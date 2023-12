IMAGO/Afrikimages Ziehen die französische Flagge in den Dreck: Proteste junger Nigrer (Niamey, 20.8.2023)

Kommt da Bewegung in den Konflikt zwischen der westafrikanischen Regionalorganisation ECOWAS und Niger? Am Sonntag hat die ECOWAS beschlossen, sich erneut um Verhandlungen mit der Übergangsregierung in Niamey zu bemühen. Diese hatte sich am 26. Juli per Putsch an die Macht gebracht, woraufhin die ECOWAS sie mit Sanktionen und mit Interventionsdrohungen überzog. Mehrere Angebote, zu Verhandlungen nach Nigeria zu reisen, hatten Nigers Militärs abgelehnt – sie ziehen Togos Präsident Faure Gnassingbé als Vermittler vor, mit dem sich Übergangspräsident Abdourahamane Tchiani am Freitag in Togos Hauptstadt Lomé zu ersten bilateralen Sondierungen traf. Am Sonntag hat die ECOWAS ein Verhandlungsteam eingesetzt, dem jetzt auch Faure Gnassingbé angehört. Das Trio soll mit Tchiani die Modalitäten für Nigers Rückkehr zur Demokratie aushandeln. Werden sie sich einig, ist der Weg zur Aufhebung der ECOWAS-Sanktionen gegen Niger frei.

Wann und wie auch immer es zu Verhandlungen kommt: Die Militärs in Niamey haben sich gegenüber der ECOWAS längst in zentralen Punkten durchgesetzt. Zwar hält die ECOWAS die Drohung mit einer militärischen Intervention zur Wiedereinsetzung des gestürzten Präsidenten Mohammed Bazoum offiziell aufrecht, faktisch aber ist der Plan längst sogar bei an Paris orientierten Hardlinern wie dem ivorischen Präsidenten Alassane Ouattara vom Tisch. Ende November erklärte der ECOWAS-Kommissar für politische Angelegenheiten, Abdel-Fatau Musah, die Regionalorganisation bestehe nur noch darauf, Bazoum müsse freigelassen werden. Denkbar wäre, ihn in einen Drittstaat ins Exil auszufliegen. Die Forderung, ihn ins Präsidentenamt zurückzubringen, ist demnach in Westafrika vom Tisch. Fortschritte hat Nigers Übergangsregierung vor allem gegenüber Frankreich erzielt, dessen Streitkräfte ihren Abzug aus dem Land angetreten haben. Am vergangenen Montag hat Tchiani zudem angekündigt, die zwei EU-Einsätze in Niger müssten beendet werden. Das betrifft auch die Bundeswehr.

Vor allem aber ist es Niger gelungen, seinen intensiven Schulterschluss mit Mali und mit Burkina Faso, den es unmittelbar nach der ECOWAS-Interventionsdrohung vollzogen hatte, auszubauen. Ein erster Schritt war die Gründung des Verteidigungsbündnisses »Alliance des États du Sahel« (AES) am 16. September, in dem die drei Staaten klarstellten, ein Angriff auf einen von ihnen werde als Angriff auf alle gewertet. Weitere Schritte folgten. Absprachen darüber trafen die Übergangspräsidenten der drei AES-Staaten, als Tchiani am 23./24. November zu Verhandlungen erst nach Bamako, dann nach Ouagadougou reiste. Dabei wurden wohl auch die Treffen der Wirtschafts- sowie der Finanzminister der drei Staaten am 25. November und ihrer Außenminister am 30. November vorbereitet, bei denen die nächsten Maßnahmen zu einer intensiveren Zusammenarbeit angebahnt wurden.

Am 25. November sprachen sich die Wirtschafts- und Finanzminister Malis, Burkina Fasos und Nigers dafür aus, ökonomisch in Zukunft umfassend zu kooperieren. Der Grundgedanke liegt auf der Hand. Die drei Staaten weisen große ökonomische Ähnlichkeiten auf. Sie besitzen lukrative Gold- und Uranvorkommen, sie bauen Baumwolle an, und bei ihnen spielt die Viehzucht eine wichtige Rolle. Eine enge Wirtschaftskooperation schüfe einen größeren Markt, der Handel und Investitionen neue Attraktivität verliehe. Konkret schmiedeten die Minister bei ihrem Treffen in Bamako Pläne, einen gemeinsamen Stabilisierungsfonds zu schaffen und eine Investitionsbank zu gründen. Darüber hinaus plädierten sie für die Bildung eines gemeinsamen Ausschusses, der eine tiefere Wirtschafts- und Finanzunion planen soll. Längst sind auch ein Ausstieg aus dem Franc CFA, der an den Euro gebunden ist, und die Einführung einer eigenen Währung im Gespräch. Letztere wäre die Grundlage für jede wirkliche ökonomische Unabhängigkeit.

Ende November trafen sich dann die Außenminister Malis, Burkina Fasos und Nigers – am 1. Dezember traten sie mit einem weitreichenden Vorstoß an die Öffentlichkeit: Sie schlugen die Gründung einer Konföderation, auf lange Sicht womöglich sogar einer Föderation vor. Damit soll neben der ökonomischen auch die politische Integration forciert werden. Geplant ist ein baldiges Treffen der drei Übergangspräsidenten in Bamako, um die Sache weiterzuverfolgen. Bereits jetzt kappen die drei Staaten systematisch weitere verbliebene Bindungen an Frankreich. Burkina Faso und Niger verließen Anfang Dezember das 2014 zum Kampf gegen Dschihadisten gegründete, eng mit der EU verknüpfte Bündnis G5 Sahel, aus dem Mali bereits 2022 ausgetreten war. Der Zusammenschluss dürfe nicht »dem Diktat irgendeiner Macht« dienen, die »unsere Völker (…) wie Kinder« behandle und ihnen »die Souveränität« verwehre, hieß es in einer burkinisch-nigrischen Erklärung. Wenige Tage später stiegen Mali und Niger zudem aus Finanzvereinbarungen mit Frankreich aus, darunter ein Doppelbesteuerungsabkommen. Burkina Faso hatte dies bereits 2022 getan.

Hinzu kommen weitere Schritte auf nationaler Ebene. Burkina Faso geht gegen französische Medien vor, denen es vorwirft, offen gegen burkinische Interessen zu verstoßen. So verbot Ouagadougou die Verbreitung der französischen Abendzeitung Le Monde, der in Paris erscheinenden Zeitschrift Jeune Afrique sowie des Senders Radio France International und France 24. Die burkinische Übergangsregierung kündigte außerdem an, sie werde – nach Malis Vorbild – eine neue Verfassung erarbeiten lassen. Diese soll den Bruch mit der französischen Dominanz vollenden, unter anderem die französische Sprache nur noch als »Arbeitssprache« charakterisieren und die nationalen Sprachen als offizielle Sprachen anerkennen. »Eine neue Verfassung zu schreiben, ist eine Frage politischer, wirtschaftlicher und kultureller Souveränität«, erläuterte dazu Ministerpräsident Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla.

Sämtliche Fortschritte wären freilich leichter zu erreichen, wenn die Wirtschaftssanktionen gegen Niger und die politische Isolierung des Landes aufgehoben würden. Die Ankündigung der ECOWAS, sich mit einem neuen Verhandlungsteam um Fortschritte in den Gesprächen mit Niger zu bemühen, bietet Chancen dafür.