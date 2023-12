YOAN VALAT/picture alliance / EPA

Die Neuverhandlung des französischen Einwanderungsgesetzes in der Pariser Nationalversammlung ist am Montag von Protesten begleitet worden. Plakate mit der Aufschrift »Stoppt das Einwanderungsgesetz« und »Ich habe Angst, ohne Papiere eine Beschwerde einzureichen«, waren bei der Demonstration in der französischen Hauptstadt zu sehen. Innenminister Gérald Darmanin hat den Gesetzentwurf, der eine Begrenzung der Zuwanderung und einen eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung vorsieht, als Lösung zur Verringerung der Kriminalität im Lande angepriesen. (Reuters/jW)