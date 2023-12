Jorge Dan Lopez/REUTERS »Gesamtgesellschaftlich ist die indigene Bevölkerung heute sichtbarer. Strukturell aber hat sich wenig geändert«: Guatemaltekin mit ihrem Kind

Sie machen Filme zur sozialen und politischen Situation in Guatemala. Worum geht es in Ihrem aktuellen Film »El cine es un viaje«, auf Deutsch »Das Kino ist eine Reise«?

Der Film ist ein Resümee unserer Tour, die wir im vergangenen Jahr gemacht haben. Seit 2017 gibt es eine nicht ortsgebundene Version unseres jährlichen Menschenrechtsfestivals »Memoria, verdad y justicia«, auf Deutsch »Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit«, das seit 2010 in Guatemala-Stadt stattfindet. Wir reisen durch das Land und zeigen Filme in den verschiedenen Departamentos Guatemalas. Das hat den Hintergrund, dass es im Landesinneren kaum kulturelle Angebote gibt. Wir finden, die Filme des Festivals in der Hauptstadt sollten auch auf dem Land gezeigt werden. Der Großteil der Bevölkerung lebt auf dem Land und dort gibt es viele soziale, ökonomische und politische Konflikte. 2022 war das erste Jahr, in dem wir fünf Wochen am Stück unterwegs waren, mit einer Kamera im Gepäck. In dem aktuellen Film geht es unter anderem um die Probleme in den einzelnen Gemeinden der acht Departamentos, die wir besucht haben.

Wie entstand das Filmfestival in der Hauptstadt?

In Guatemala war es lange Zeit unmöglich, überhaupt kritische Filme zu zeigen. In den 1990er Jahren kamen zu den ersten Filmen über guatemaltekische Flüchtlinge des Bürgerkriegs vielleicht 20 Zuschauer und wir zeigten sie hinter verschlossenen Türen. Bei dem ersten Festival 2010 gab es dann einen Besucheransturm, mit dem wir damals nicht gerechnet hatten: Es kamen rund 7.000 Zuschauer! Inzwischen ist es uns gelungen, ein nichtkommerzielles, qualitativ hochwertiges und anspruchsvolles Filmfestival zu etablieren, das einen festen Platz in der kulturellen Landschaft von Guatemala-Stadt hat. Das Programm ist sehr vielfältig und geht über rein politisches Kino hinaus, entsprechend gibt es ein breites Publikum.

Gibt es Widerstand gegen Vorführungen?

2012 wurde hier in Quetzaltenango der Strom gekappt. In der Hauptstadt gab es auch Bombendrohungen und 2015 einen Zensurversuch der Regierung. Daneben haben wir permanent mit fehlenden finanziellen Mitteln zu kämpfen, weil es keine öffentliche Filmförderung in Guatemala gibt.

1997 war einer Ihrer ersten Dokumentarfilme »Die Zivilisationsbringer«, gegen den es starken Widerstand aus der deutschen Gemeinde gab. Inwieweit sind Deutsche in der hiesigen Politik von Bedeutung?

Deutsche Einwanderer spielen seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts eine wichtige Rolle, vor allem im Kaffeeanbau. So haben deutsche Kaffeepflanzer in den 1920er Jahren ein Zwangsarbeitsgesetz für die indigene Bevölkerung durchgesetzt, das sie aus »Südwestafrika« kopiert hatten: Die indigene Bevölkerung musste 30 Tage Zwangsarbeit im Jahr vorweisen, sonst drohten Gefängnisstrafen. Es gab außerdem immer wieder Kooperationen mit der Armee. Seit den 1960er Jahren gibt es verstärkt deutsche Konzerne in Guatemala, wie zum Beispiel Bayer. Dank des Prozesses gegen den ehemaligen Diktator Efraín Ríos Montt wegen Völkermordes wissen wir, dass Unternehmen die Armee logistisch bei den Massakern in den 1980er Jahren unterstützt haben.

Was hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in bezug auf das Kino verändert?

Es hat sich überhaupt erst vieles entwickelt. Während des Bürgerkriegs war es unmöglich, Filme zu machen. Die Wenigen, die beruflich damit beschäftigt waren, waren entweder im Exil oder ums Leben gekommen. Da mussten wir als Menschen mit ausländischen Pässen die Lücke schließen. Heute gibt es positive Entwicklungen, viele Talente und junge Guatemalteken, die internationale Preise gewonnen haben, zumeist mit Spielfilmen. Politische Dokumentarfilme sind weiterhin schwierig, auch wegen des Risikos für die Filmemacher. Gesamtgesellschaftlich ist die indigene Bevölkerung heute in der Politik, an den Universitäten und in der Kultur sichtbarer. Strukturell aber hat sich wenig geändert, die Vereinbarungen aus dem Friedensabkommen wurden nie umgesetzt. Wenn es zu Verbesserungen kommt, dann nur durch Kämpfe, gerade von der indigenen Bevölkerung, aber nicht durch die Regierung. Dort gibt es weiterhin eine starke antidemokratische Tendenz.