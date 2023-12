AP Photo/Michal Dyjuk Und raus: Premierminister Mateusz Morawiecki macht Platz für seinen Nachfolger (Warschau, 11.12.2023)

Nach acht Jahren und acht Wochen ist die PiS-Regierung in Polen am Montag auch vom Parlament abgewählt worden. Bei der Debatte über seine Regierungserklärung und die anschließende Vertrauensfrage erhielt Regierungschef Mateusz Morawiecki 190 Ja-Stimmen, 41 weniger als die erforderliche absolute Mehrheit. Gegen ihn stimmten 266 Abgeordnete; also muss neben der künftigen Koalition aus Liberalen und Sozialdemokraten auch die rechtspopulistisch-marktradikale »Konföderation« gegen Morawiecki gestimmt haben.

Die PiS hatte die Debatte durch eine kurzfristig angesetzte Fragestunde künstlich in die Länge gezogen. An dieser beteiligten sich einzig 107 Abgeordnete der PiS mit Fragen im Stil von »Wie kann man noch verhindern, dass Donald Tusk Polen den russischen Mördern und Vergewaltigern ausliefert?«. Morawiecki hatte in seiner »Regierungserklärung« gemäßigte Töne angeschlagen, als hätte er tatsächlich gehofft, in den Reihen der künftigen Koalition noch einzelne Abweichler zu gewinnen. Morawieckis Bekenntnis zur Mitgliedschaft Polens in der EU war anschließend durch eine in finsteren Tönen gehaltene Rede von PIS-Chef Jaroslaw Kaczynski relativiert worden. Kaczynski bezeichnete EU und BRD als die neben dem »aggressiven Russland« größten Bedrohungen für Polens Souveränität und seine Existenz. Morawiecki hatte die Opposition auch davor gewarnt, die von der PiS auf vier Prozent des Sozialprodukts gesteigerten Rüstungsausgaben infragezustellen.

Die Redner der bisherigen Oppositionsparteien konzentrierten sich darauf, Morawiecki Unglaubwürdigkeit vorzuwerfen.

Im weiteren Verlauf des Abends sollte das polnische Parlament über die Kandidatur von Oppositionsführer Donald Tusk für das Amt des Regierungschefs abstimmen. Angesichts der Geschlossenheit in der Abstimmung über Morawiecki bestand daran bei jW-Redaktionsschluss kein Zweifel. Am Dienstag soll Tusk dann seine eigene Regierungserklärung vortragen und am Mittwoch von Staatspräsident Andrzej Duda mit seinem Kabinett vereidigt werden.