Ammar Awad/REUTERS Geschlossene Läden in der Altstadt von Jerusalem (11.12.2023)

Mehr als 22.000 Ziele hat die israelische Armee nach eigenen Angaben seit dem 8. Oktober im Gazastreifen bombardiert. Die Küstenenklave ist kaum größer als die Stadt München und eines der am dichtesten besiedelten Gebiete weltweit. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen sind in dem aktuellen Krieg bereits über 18.000 Menschen getötet und fast 50.000 verletzt worden – zwei Drittel davon Frauen und Kinder. Eine am Wochenende in der israelischen Zeitung Haaretz veröffentlichte Analyse des Soziologieprofessors Yagil Levy kommt zu dem Schluss, dass der Anteil von zivilen Opfern an der Gesamtzahl der im Gazakrieg Getöteten deutlich über dem durchschnittlichen Anteil ziviler Opfer in allen Konflikten weltweit im 20. Jahrhundert liegt. Dort habe es sich bei etwa der Hälfte der Getöteten um Zivilisten gehandelt.

Unbeirrt von solchen Ergebnissen erklärte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer am Sonntag abend ausgestrahlten Videobotschaft, man werde den Krieg noch weiter intensivieren. Zwar werde dieser noch andauern, dies sei aber »der Anfang vom Ende der Hamas«, gab sich Netanjahu siegesgewiss. Deren Kämpfer sollten sich ergeben. Nach unabhängig nicht überprüfbaren Angaben der israelischen Regierung sollen inzwischen 7.000 Hamas-Kämpfer getötet worden sein, zahlreiche hätten sich ergeben. Dem widersprechend berichtete allerdings die Zeitung Haaretz unter Berufung auf israelische Sicherheitskreise, von einer Massenkapitulation könne keine Rede sein. Von den bislang mehreren hundert Festgenommenen gehörten nur zehn bis 15 Prozent der Hamas oder mit ihr verbundenen Organisationen an. Bilder und Videos von halbnackten verhafteten Männern im Gazastreifen hatten in den letzten Tagen für erhebliche Kritik am Vorgehen der Armee gesorgt. Die Bilder Gefangener in Unterhosen würden »niemandem dienen«, so der nationale Sicherheitsberater Zachi Hanegbi, gegenüber der Times of Israel am Sonntag abend. Er erwarte, dass deren Verbreitung eingestellt werde.

Am Montag warf der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Israel während eines Treffens der EU-Außenminister vor, Kritik an der fortdauernden, zerstörerischen Bombardierung des Gazastreifens zu ignorieren. In Brüssel ging es auch um mögliche Einreiseverbote gegen extremistische israelische Siedler, wie sie auch die USA angekündigt haben. Borrell kritisierte zudem die US-Regierung , weil sie am vergangenen Freitag im UN-Sicherheitsrat per Veto den Aufruf zu einer humanitären Feuerpause blockiert hatte. An diesem Dienstag soll nun die UN-Vollversammlung in einer Dringlichkeitssitzung über einen ähnlichen Resolutionsentwurf abstimmen. Allerdings sind Resolutionen der UN-Vollversammlung nicht bindend.

Im palästinensischen Westjordanland fand derweil am Montag aus Protest gegen den Gazakrieg ein Generalstreik statt. Schulen, Universitäten und Banken blieben geschlossen. Aber auch in Jordanien und dem Libanon öffneten als Teil eines weltweiten Streikaufrufs in Solidarität mit der Bevölkerung des Gazastreifens zahlreiche Geschäfte und öffentliche Einrichtungen nicht, die Straßen waren in vielen Städten menschenleer. Im Libanon blieben alle Regierungseinrichtungen und Schulen geschlossen, und in Mauretanien wurden alle Prüfungen abgesagt, um den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an »Aktivitäten zur Unterstützung Gazas« zu ermöglichen.