Studie: KI bedroht Höherqualifizierte

Sebastian Gollnow/dpa Tasten einer beleuchteten Tastatur (Aufnahme mit Zoomeffekt)

Berlin. Künstliche Intelligenz (KI) könnte einer Studie zufolge am ehesten Aufgaben höherqualifizierter Beschäftigter erledigen. Berufe, die eine geringe oder mittlere Qualifikation voraussetzen, erfordern derzeit in der Regel keinen Umgang mit großen Datenmengen, der durch den Einsatz von KI erleichtert werden könnte, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg am Donnerstag mit. (AFP/jW)