Deutsche Produktion weiter gesunken

Jan Woitas/dpa-Zentralbild Maschinenbau mit Trennschleifer

Berlin. Die deutschen Unternehmen drosselten ihre Produktion im Oktober bereits den fünften Monat in Folge. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,4 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im September hatte es sogar ein Minus von 1,3 Prozent gegeben. Fünf Rückgänge in Folge gab es zuletzt im Jahr der Finanzkrise 2008, so das Statistikamt. Die exportabhängige Industrie allein stellte im Oktober 0,5 Prozent weniger her als im Vormonat. Das ist zu einem Großteil auf den Maschinenbau zurückzuführen: Hier brach die Produktion um 6,3 Prozent ein. Die Bauproduktion schrumpfte um 2,2 Prozent. (Reuters/jW)