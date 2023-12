Paketzusteller DPD streicht 1.400 Stellen

Jonas Walzberg/dpa DPD-Container auf Güterzug in Hamburg

Aschaffenburg. Der Paketdienstleister DPD Deutschland will in den kommenden zwei Jahren bis zu 1.400 von derzeit insgesamt 9.600 Stellen streichen, und das »so sozialverträglich wie möglich«. Die Kürzungen seien eine Reaktion auf schwierige Marktbedingungen, inflationsbedingte Kostensteigerungen und verändertes Kundenverhalten, teilte der Konzern am Donnerstag in Aschaffenburg mit. Neben den Festangestellten, die in der dortigen Zentrale sowie in den bundesweit 79 Depots und anderen Standorten arbeiten, beschäftigt die Firma 11.500 Zusteller, die größtenteils selbstständig sind. (dpa/jW