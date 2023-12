Stuttgart 21 noch mal Milliarden teurer

Bernd Weißbrod/dpa Halle des neuen Bahnhofs, 28.11.2023

Stuttgart. Das Bahnprojekt Stuttgart 21 wird noch einmal deutlich teurer. Wie die Deutsche Presseagentur am Donnerstag unter Berufung auf Aufsichtsratskreise mitteilte, steigen die Kosten um weitere 1,8 Milliarden auf nunmehr gut elf Milliarden Euro. Wesentlich Grund seien gestiegene Baukosten, hieß es. Der Preis für das Projekt ist damit gegenüber der Kalkulation zu Baubeginn 2010 auf deutlich mehr als das Doppelte geklettert. Auch gilt der geplante Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2025 gilt intern als extrem ehrgeizig. Die Hoffnung der Verantwortlichen ist, dass zumindest wichtige Elemente in zwei Jahren betriebsbereit sind. Stuttgart 21 sieht im Kern eine Verlegung des Kopfbahnhofs unter die Erde und eine Anbindung an Hochgeschwindigkeitsstrecken durch Tunnel vor. Nach Baubeginn gab es lange heftige Proteste von Zehntausenden Demonstranten und blutige Zusammenstöße mit der Polizei. Bei einer Volksabstimmung in ganz Baden-Württemberg gab es im Jahr 2011 eine Mehrheit für das Projekt. (dpa/jW)