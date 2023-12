IMAGO/Pond5 Images Ba(k)terien-Recycling (Symbolbild)

Die Welt versinkt im Müll. Allein im Jahr 2021 sind rund 57 Millionen Tonnen Elek­troschrott angefallen – Tendenz stark steigend. Zur Menge herkömmlicher kleiner Elektrogeräte treten Abfälle des boomenden Markts für Elektroautos. Während es 2022 weltweit nur rund 27 Millionen E-Autos gab, soll ihre Zahl laut einer Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) bis zum Jahr 2030 auf 226 Millionen steigen. Für ihr Wachstum ist die von Konzernen wie Tesla und BYD dominierte Branche derzeit noch auf Lithium-­Ionen-Akkus als wichtigstem Bestandteil jedes E-Autos angewiesen. Nach Ablauf ihrer Lebensdauer wandern jedoch auch diese Akkus als Metallschrott auf die Müllhalden.

Alternativen stehen bereit. So fährt die Volksrepublik China mittlerweile die Massenproduktion von Natrium-Ionen-Akkus (umgangssprachlich »Salzbatterien«) hoch. Mit dem »­Chery QQ Ice Cream« ist ein Mini-E-Auto mit Natrium-Technik auf den Straßen der Volksrepublik unterwegs. Noch lässt sich mit dieser Technik aber deutlich weniger Energie speichern als mit Lithium-Akkus, der Einsatz in Autos erlaubt dementsprechend nur kurze Strecken. Der massenhafte Einsatz von Lithium-Akkus in Autos und damit der steigende Bedarf an den Metallen Lithium, Kobalt, Mangan, Kupfer und Nickel macht Recycling zu einem immer dringlicheren Problem. Die am 17. August dieses Jahres in Kraft getretene neue Batterieverordnung der EU legt daher fest, dass ab 2027 mindestens die Hälfte des Lithiums aus Batterien recycelt werden muss. Außerdem steigt der vorgeschriebene Mindestanteil an recycelten Metallen in neuen Batterien. Große Automobilkonzerne, darunter Volkswagen und Mercedes, investieren bereits in eigene Recyclinganlagen.

Weniger CO2

Das übliche Verfahren des Recyclings besteht darin, die alten Batterien zu schreddern, einzuschmelzen und dann durch elektrolytische oder chemische Verfahren die Metalle voneinander zu scheiden – ein selbst nicht gerade umweltfreundlicher Prozess, für den Recyclinganlagen viel Strom und Chemikalien verbrauchen und dabei Kohlenstoffdioxid produzieren. Die entscheidende Wendung könnte durch Mikroorganismen kommen. Ein Team von Biotechnologieexperten unter der Leitung von Louise Horsfall forscht an der Universität von Edinburgh daran, wie mittels Bakterien Batterie- und Akkumetalle recycelt werden können. Die Bemühungen sind Teil der umfassenderen »Initiative zur Wiederverwendung und Recycling von Lithium-Ionen-Batterien«, an der mehrere britische Universitäten beteiligt sind.

Das Prinzip des Verfahrens ist nicht neu und beruht auf dem »Bioleaching« (dt. Biolaugung). Durch die Oxidation im Rahmen von bakteriellen Stoffwechselprozessen können feste Metallverbindungen in wasserlösliche Metallsulfate umgewandelt werden, die gewünschten Metalle anschließend leicht extrahiert und wieder weiterverarbeitet werden. Im Bergbau wird diese auch als »Biomining« bezeichnete Methode bereits großflächig eingesetzt, um etwa mit Hilfe von eisen- oder schwefeloxidierenden Bakterien wie »Acidithiobacillus ferrooxidans« Metalle aus sulfidischen Erzen zu gewinnen. Schätzungen zufolge werden schon heute rund 25 Prozent des weltweit produzierten Kupfers mittels Biolaugung gewonnen.

Die Biolaugung kann auch im Recycling angewandt werden. Nicht nur bei Lithium-Akkus, sondern bei allen Metallprodukten wären die Vorteile enorm. Laut Sebastien Farnaud von der Coventry University müssen für das Verfahren Bakterien bei nur 37 Grad und unter Einsatz von Kohlendioxid gezüchtet werden. Dabei werde wenig Energie benötigt, »so dass der Prozess einen viel kleineren Kohlenstoff-Fußabdruck hat als typische Recyclinganlagen und gleichzeitig weniger Umweltverschmutzung verursacht«. Bei der Biolaugung entstehen keine Schadstoffe, teilweise können sogar giftige Schwermetalle effektiv gebunden werden.

Industrielle Realität

Farnaud wies bereits 2020 in einer Studie auf erfolgreiche Versuche hin, mittels Bakterien Kupfer aus alten Computerleiterplatten zu lösen. Die Anwendung der Biolaugung bei bereits von Menschen verarbeiteten komplexen Metallverbindungen gestaltet sich allerdings schwieriger als bei dem Herauslösen von Metallen aus Erzen. Das noch zu lösende Problem besteht darin, die richtigen Bakterien heranzuzüchten, die auch für den Einsatz bei Lithium-Akkus verwendet werden können. Laut Louise Horsfall sei man aber dank der in Edinburgh angesiedelten Genomforschung »auf einem guten Weg, die Forschungsidee in die industrielle Realität umzusetzen«. In Experimenten werden Bakterien bereits beim Recycling eines alten Nissan-Leaf-Akkus eingesetzt. Zu der Art der Bakterien und den Details des Verfahrens ist allerdings noch wenig bekannt.

Ob sich dieses Biorecycling durchsetzen wird, hängt davon ab, ob es schnell genug in einem industriellen Maßstab eingesetzt werden kann. Gelingt dies, dürfte es dank des geringeren Stromverbrauchs wesentlich profitabler sein als herkömmliches Recycling. Und zu verdienen gibt es viel: Für 2025 wird erwartet, dass auf dem globalen Markt für Metallrecycling 76 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden. Langfristig könnte das »Urban Mining« sogar ergiebiger sein als der herkömmliche Bergbau, denn in alten Elektrogeräten liegen die Metalle in konzentrierterer Form vor als in den meisten Erzen. Entsprechend interessiert ist auch die Wirtschaft. So wird die Forschung in Edinburgh unter anderem durch das Industrial Biotechnology Innovation Centre finanziert, eine Initiative, die akademische Forschung und Biotechnologiekonzerne vernetzt.