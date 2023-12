Erdogan definiert Bedingungen für Schwedens NATO-Antrag

+ Update 20:04 +

REUTERS/Violeta Santos Moura Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson (Madrid, 28.6.2022)

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Zustimmung seines Landes zum NATO-Beitritt Schwedens erneut an eine Kampfjet-Lieferung aus den USA geknüpft. Er habe den NATO-Antrag an das Parlament zur Ratifizierung geschickt, sagte Erdogan nach Angaben seines Büros vom Mittwoch. Die Zustimmung des US-Kongresses zur Lieferung der »F-16« und die Ratifizierung des türkischen Parlaments sollten gleichzeitig stattfinden. Erdogan hatte seine Zustimmung bereits im September an den Kampfjet-Deal geknüpft. Die Türkei will neue Kampfflugzeuge und moderne Ausrüstung von den USA kaufen. Die US-Regierung unterstützt die Aufrüstung bestehender F-16-Kampfjets und die Bereitstellung neuer Jets für die Türkei, Gegenwind kommt aus dem Senat. Damit Schweden in die NATO aufgenommen werden kann, benötigt es die Zustimmung aus der Türkei sowie aus Ungarn. (dpa/jW)