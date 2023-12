GDL kündigt Warnstreik für Donnerstag und Freitag an

Bodo Marks/dpa Alle Räder stehen still: Im Hamburger Hauptbahnhof während des Warnstreiks am 16. November

Berlin. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat ihre Mitglieder zu einem erneuten Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Von Donnerstag 22 Uhr bis Freitag 22 Uhr wird bundesweit gestreikt. Zum Streik aufgerufen sind sämtliche Beschäftigte unter anderem in den Bereichen Fernverkehr und Regionalverkehr, ebenso die Mitarbeiter der S-Bahnen in Berlin und Hamburg, wie die GDL am Mittwoch abend mitteilte. Im Güterverkehr soll der Streik laut Mitteilung bereits um 18 Uhr am Donnerstag beginnen.

Die Gewerkschaft will so unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. GDL-Chef Claus Weselsky hatte die Tarifverhandlungen am 24. November für gescheitert erklärt, weil die Bahn unter anderem bei diesem Punkt bislang keinen Verhandlungsspielraum signalisierte.

Der bundeseigene Bahn-Konzern reagierte mit scharfer Kritik. Die Lokführergewerkschaft vermiese »Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende«. Ein Streik »so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel ist verantwortungslos und egoistisch«, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Abend.

Zuletzt streikte die GDL bei der Bahn am 15. und 16. November. Bei dieser 20-stündigen Arbeitsniederlegung fielen gut 80 Prozent der eigentlich vorgesehenen Fernverkehrsfahrten aus. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen in manchen Bundesländern noch deutlicher, in einigen Regionen fuhr zeitweise quasi kein Zug und kaum eine S-Bahn.

Die GDL fordert für den neuen Tarifvertrag unter anderem eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bei gleichem Lohn. DB-Personalvorstand Martin Seiler nennt die Forderung nicht umsetzbar, weil angeblich zu teuer. Zudem brauche es bei weniger Wochenarbeitszeit mehr Beschäftigte - diese seien aber nicht zu finden. GDL-Chef Weselsky geht dagegen davon aus, dass mit einer geringeren Wochenarbeitszeit die Berufe bei der Bahn attraktiver werden.

Die laufende Urabstimmung unter den GDL-Mitgliedern dauert noch einige Zeit an. Das Ergebnis soll am 19. Dezember vorliegen. Unbefristete Streik sind möglich, wenn 75 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für solche Arbeitskämpfe stimmen. (dpa/jW)