Jan Woitas/dpa Aktive Fanszene in Aktion: Ultras von Hertha BSC beim Kick gegen den Dosenklub aus Sachsen (Leipzig, 15.10.2022)

Im Fokus behördlicher Repression stehen seit Wochen aktive Fans. Auch bei der Innenministerkonferenz in dieser Woche. Jüngst kreierten sogenannte Polizeigewerkschafter einen Begriff: »Fußballkriminelle«. Ein Stigma?

Fraglos, und die Situation spitzt sich zu. Das Stigma »Fußballkriminelle« dient allein dazu, alles weiter aufzubauschen. Und das, obwohl sich die Lage in den Stadien faktisch seit Jahren entspannt hat. Ein Beleg ist, dass die Zahlen von Gewalt in den Arenen rückläufig sind. Und überhaupt, Pauschalurteile gegen Fans sind genauso gefährlich und falsch wie bei sogenannten Clankriminellen. Eine soziale Gruppe wird öffentlich und medial gebrandmarkt, jeweils viele tausend Menschen.

Stigmatisierte Vereinsanhänger, die zudem keine allzu große Lobby haben, werden gesondert überwacht. Etwa wie?

Drohneneinsätze bei Fußballspielen haben enorm zugenommen. Kaum ein Auswärtsspiel beispielsweise von Hertha BSC ohne den kleinen nervigen geflügelten Begleiter in luftiger Höhe. Problematisch daran ist, dass bereits höchstrichterlich entschieden worden ist, dass das anlasslose Abfilmen von Personengruppen wie Demonstrantinnen und Demonstranten oder eben Fußballfans seitens der Polizei schlichtweg verboten ist. Hinzu kommt, ob die Drohne ihre Aufnahmen speichert oder lediglich in Echtzeit sendet, ist für die Betroffenen nicht nachvollziehbar.

Ein Politikum, der Einsatz von Reizgas, auch in vollbesetzten Stadionblöcken ...

Ja, und selbstverständlich fordern wir Fanhilfen sowie viele Anwaltskolleginnen und -kollegen schon seit Jahren das Verbot von sogenanntem Pfefferspray in Menschenmassen und vor allem in Stadien. Beim Großteil der Reizstoffeinsätze verlieren die Beamten den elementarsten Teil ihres polizeilichen Handels aus den Augen …

… und der ist?

… ganz klar, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Darüber hinaus ist diese Waffe schlicht nicht dazu geeignet, zielgerichtet zu agieren. Durch den Einsatz auf engstem Raum wird die Verletzung zahlreicher Personen billigend in Kauf genommen. Auch führt ein solcher Einsatz selten zur Kontrolle einer Situation, vielmehr eskaliert diese, läuft aus dem Ruder.

Wie sehen Sie das: Sind Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fans eine Art Begleitprogramm beim Stadionbesuch?

Nun ja, wir stellen in jüngster Zeit ein stark erhöhtes Interesse seitens der Polizei fest, Konfliktsituationen gewalttätig zuzuspitzen. Immer wieder können wir beobachten, dass ein verhältnismäßig kleiner Vorfall eine riesige polizeiliche Maßnahme nach sich zieht, mit vielen Verletzten. Ob jetzt Beteiligte oder wie so oft gänzlich Unbeteiligte. Und bei der gewissermaßen provozierten Gegenwehr kommt es dann auch zu Straftaten, die aber bei rechtsstaatlichem Verhalten der Polizei schlichtweg hätten vermieden werden können. Und da erwarte ich und wir als Fanhilfen auch einfach so viel Expertise und Weitsicht bei den handelnden Einsatzkräften und deren Leitungen, um dies zu verhindern.

Zumal ja Stadien und das direkte Umfeld festungsähnliche Anlagen geworden sind ...

Richtig, in jedem Fußballstadion sind mittlerweile ausgefeilteste Techniken verbaut, mit denen eine Identifizierung fast immer möglich ist. Außerdem gibt es an allen Standorten zivile Einsatzkräfte, deren beruflicher Alltag daraus besteht, die jeweiligen Fans zu kennen und zu erkennen. Große Einsätze in Menschenmassen, um einzelne Täter zu identifizieren und derer habhaft zu werden, sind daher schlichtweg unnötig. Ansonsten muss man sich schon fragen, warum die Steuerzahlerin und der Steuerzahler ganze Abteilungen bei Landeskriminalämtern der Bundesländer finanzieren sollte, deren Job genau diese individuelle Ermittlung vermeintlicher oder tatsächlicher Täter sein sollte.

Abschließend, was raten Sie Fans, die von Repression betroffen sind?

Grundsätzlich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Sich-wehren am effektivsten ist, wenn man es im Kollektiv zusammen macht. An fast jedem Standort der drei Profiligen gibt es fähige und erfahrene Fanhilfen samt Anwältinnen und Anwälten. Kontaktiert sie.