Warnstreik bei Jacobs-Kaffee in Berlin

NGG Warnstreik am Dienstag in Berlin-Neukölln

Berlin. Mehr als 150 Beschäftigte des Jacobs-Werks in Berlin-Neukölln beteiligten sich am Dienstag am ersten Warnstreik im laufenden Tarifkonflikt. Bei der Tarifverhandlung Ende vergangener Woche wurde ihnen für dieses Jahr eine Nullrunde angeboten. Zum 1. März sollen die Löhne am Berliner Standort von Jacobs Douwe Egbert um 210 Euro steigen, zum 1. März 2025 dann um weitere drei Prozent. Uwe Ledwig, Verhandlungsführer der Gewerkschaft NGG, wies am Dienstag darauf hin, dass die Beschäftigten »tagtäglich im Vierschichtsystem auf sieben Tage arbeiten« und nannte das Angebot »eine Krönung für die Familie Reimann«, Eigentümer des Kaffeerösters. Mit einem geschätzten Vermögen von mittlerweile 34 Milliarden Euro gelten die Reimanns als reichste Familie Deutschlands. Laut Ledwig sind »die Kolleginnen und Kollegen bereit, auch nochmal und länger zu streiken«. (jW)