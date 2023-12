Gaza: Berichte über zahlreiche Tote nach Einschlägen in UN-Schulen

Mohammed Talatene/dpa Ein Mann sitzt während der vorübergehenden Waffenruhe auf der Straße in der Nähe des Nasser-Krankenhauses und der Schulen des Hilfswerks der Vereinten Nationen (Chan Junis, 30.11.2023)

Gaza/Tel Aviv. Bei israelischen Angriffen in der Stadt Gaza soll es viele Tote in zwei UN-Schulen gegeben haben, in der Binnenflüchtlinge untergekommen sind. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete am Montag von mindestens 50 Toten und zahlreichen Verletzten in dem Viertel Al-Daradsch. Es habe Angriffe der Luftwaffe und von Artillerie gegeben. Eine Sprecherin des UN-Hilfswerks UNRWA sagte, sie könne die Berichte bisher nicht bestätigen. Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, sie prüfe die Berichte. Nach Angaben von Wafa hatten Rettungskräfte große Schwierigkeiten, die UN-Unterkünfte zu erreichen. (dpa/jW)