Parlament in Guinea-Bissau aufgelöst

Darcicio Barbosa/AP/dpa Der Präsident lässt neu wählen: Das nun aufgelöste Parlament war erst vor wenigen Monaten gewählt worden (Bissau, 4.6.2023)

Bissau. Nach gewaltsamen Zusammenstößen mit zwei Toten ist in Guinea-Bissau das von der Opposition dominierte Parlament aufgelöst worden. Präsident Umaro Sissoco Embaló erließ am Montag ein entsprechendes Dekret und kündigte an, ein Termin für Parlamentswahlen werde »zu gegebener Zeit« festgelegt. Weiter erklärte er, dass der bisherige Regierungschef Geraldo João Martins im Amt bleiben werde, aber nun auch das Verteidigungs- und das Innenministerium übernehme. Mitglieder der Nationalgarde hatten am Donnerstag abend eine Polizeiwache in der Hauptstadt Bissau gestürmt und zwei Regierungsmitglieder vorübergehend befreit, die von der Polizei auf Veranlassung eines vom Präsidenten ernannten Sonderermittlers in Gewahrsam genommen worden waren. Dabei waren zwei Menschen getötet worden.

Finanzminister Souleiman Seidi und Finanz-Staatssekretär Antonio Monteiro waren von der Polizei mehrere Stunden zu einer Geldentnahme von zehn Millionen Dollar aus der Staatskasse befragt worden. Nach dem Vorfall sprach Präsident Embaló von einem »Putschversuch«, der »schwerwiegende Konsequenzen« haben werde. Am Montag erklärte er, es habe eine »Komplizenschaft« zwischen der vom Innenministerium kontrollierten Nationalgarde und »gewissen politischen Interessen innerhalb des Staatsapparats« gegeben. Das »normale Funktionieren der Institutionen der Republik« sei unmöglich geworden. (AFP/jW)