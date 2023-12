USA: Tierrechtsaktivist zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt

REUTERS/Yves Herman Auf das Huhn gekommen: Aktivisten fordern Gerechtigkeit für Tiere

Sacramento. In Kalifornien wurde der Tierschützer und Anwalt Wayne Hsiung am Donnerstag zu 90 Tagen Gefängnis verurteilt, nachdem er des Hausfriedensbruchs für schuldig befunden wurde. Er hatte Dutzende verletzte und sterbende Enten und Hühner auf zwei Fabrikfarmen im kalifornischen Sonoma County gerettet. Die Anklagen gingen auf friedliche Aktionen in den Tierfabriken von Sunrise Farms und Reichardt Duck Farm zurück. Wayne Hsiung ist Mitbegründer von Direct Action Everywhere, einem globalen Netzwerk von Tierschützern. (jW)