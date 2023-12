Zwei Zivilisten bei israelischem Angriff im Südlibanon getötet

JS/EB/REUTERS Ausgebombt: Überreste seines Hauses in der südlibanesischen Stadt Nabatiyeh

Beirut. Zwei Zivilisten sind einem Bericht zufolge bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanon getötet worden. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete am Freitag, der Vorfall habe sich in der Stadt Hula im Süden des Landes ereignet. Die Zivilisten seien getötet worden, »nachdem ihr Haus Ziel eines feindlichen Bombenangriffs wurde«. Ein örtlicher Beamter und Rettungskräfte bestätigten gegenüber AFP die Todesfälle.

Die libanesische Hisbollah-Miliz teilte unterdessen mit, ihre Kämpfer hätten »eine Gruppe feindlicher Soldaten« in der Nähe einer israelischen Stellung auf der anderen Seite der Grenze ins Visier genommen. In separaten Erklärungen reklamierte die militante Gruppe mehrere weitere Angriffe in Israel für sich, darunter auf Truppen und eine Kaserne. Die israelische Armee erklärte, sie habe »eine Terrorzelle« angegriffen und zwei aus dem Libanon gestartete Raketen abgefangen. (AFP/jW)