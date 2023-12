Herning. Deutschlands Handballerinnen haben ihren beeindruckenden Siegeszug bei der WM in Skandinavien fortgesetzt und vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Durch das 31:21 (14:13) im zweiten Hauptrundenspiel gegen Außenseiter Serbien sicherte sich die DHB-Auswahl am Sonnabend außerdem das ersehnte Ticket für das Olympia-Qualifikationsturnier im Frühjahr. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch feierte vor 5.000 Zuschauern im dänischen Herning den fünften Sieg im fünften Spiel. Beste deutsche Werferin war Antje Döll mit fünf Treffern. Zum Abschluss der Hauptrunde steht am Montag das Duell mit Kogastgeber und Titelkandidat Dänemark an. (dpa/jW)