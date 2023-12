JOH/CLH/REUTERS Dicht dran: Polizeikessel bei einer kurdischen Kundgebung in Köln (17.2.1999)

Die Autoren des Buches »Geflohen. Verboten. Ausgeschlossen. Wie die kurdische Diaspora in Deutschland mundtot gemacht wird« räumen mit der Mär auf, dass es sich bei dem 1993 ausgesprochenen Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Bundesrepublik um eine Verfügung handelt, die lediglich die Kader der PKK bei ihrer Arbeit in Deutschland einschränkt. Das PKK-Verbot und die Listung der PKK auf der EU-Terrorliste seit 2002 schränken vielmehr die demokratischen Rechte der gesamten in Deutschland lebenden politisch aktiven Kurden in erheblichem Maße ein. Die verschiedenen Ebenen der seit Jahrzehnten andauernden staatlichen Verfolgung in Deutschland werden in dem Band eingehend untersucht.

Beginnend mit dem 1989 eröffneten »Düsseldorfer PKK-Prozess« gegen 19 kurdische Aktivisten wird die strafrechtliche Dimension der Verfolgung aufgezeigt und deutlich dargestellt, dass dieser Prozess im engeren Sinne kein strafrechtliches Verfahren war, sondern ein juristischer Beitrag in einem umfassenden NATO-Konzept zur Unterstützung der Türkei gegen die als Bedrohung wahrgenommene PKK. Aktuell ist es vor allem der Paragraph 129 b StGB (Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung), der gegen angebliche Kader der PKK in Deutschland zur Anwendung kommt.

Als paralleles Sanktionssystem, in seinen Auswirkungen oft aber nicht weniger gravierend als das Strafrecht, wirken für etwa die Hälfte der ungefähr eine Million in Deutschland lebenden Kurden ohne deutschen Pass die verschiedenen ausländerrechtlichen Bestimmungen. Anhand von Einzelbeispielen beschreibt in einem Beitrag die auf Asyl- und Ausländerrecht spezialisierte Rechtsanwältin Heike Geisweid, wie schon allein kulturelle Kontakte in legale kurdische Vereine hinein seitens der Ausländerbehörden benutzt werden, den betroffenen Personen erhebliche Schwierigkeiten zu bereiten – bis hin zu Abschiebungsdrohungen. Aus diesem Artikel geht auch hervor, wie flächendeckend die Überwachung der kurdischen Gemeinden durch Geheimdienste und sonstige Sicherheitsbehörden ist.

Die im Grundgesetz garantierte Freiheit von Kultur und Medien zählt wenig, wenn es um kurdische Institutionen geht. Dies beschreiben die Autoren in einem Kapitel über die Geschehnisse rund um den in Nordrhein-Westfalen ansässigen Mesopotamien-Verlag, der seit Anfang der 1990er Jahre kurdische Literatur in Deutschland und Europa vertreibt. Seit seiner Gründung immer wieder von Repression und Razzien betroffen, wurde der Verlag 2019 vom damaligen CSU-Innenminister Horst Seehofer verboten. Vorausgegangen waren erneute Razzien, bei denen tonnenweise Literatur beschlagnahmt wurde.

Die angeführten Themenfelder sind einzelnen Kapiteln entnommenen und bilden nur einen Teil des von dem Autorenkollektiv Alexander Glasner-Hummel, Monika Morres und Kerem Schamberger verfassten Buches ab. Ausführlich wird auch auf die historischen Entwicklungen eingegangen. Das umfasst sowohl die Historie des türkisch-kurdischen Konflikts, die Migrationsgeschichte der in Deutschland lebenden Kurden als auch die ideologischen Entwicklungen der PKK in neuerer Zeit.

Das vorliegende Buch, das den Schwerpunkt auf die Repression gegen die kurdische Befreiungsbewegung legt, zeigt, wie in Deutschland Ministerien, Sicherheitsbehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte über Jahrzehnte eine pseudojuristische Gegenwirklichkeit aufgebaut haben, die mit der politischen Realität der Kurden wenig zu tun hat – weder in ihren Herkunftsländern noch in Deutschland. Das aktuelle Buch will pünktlich zum 30. Jahrestag des PKK-Verbots nicht nur Informationen dagegenstellen, sondern ruft auch explizit zu Solidarität auf.