Peter Kneffel/dpa Logik im Recht: Bier ist legal, weil es eine legale Droge ist

Klassifizieren wir »Der große Rausch« der Einfachheit halber zunächst als Einstiegsdroge in die Legalisierungsdebatte. Denn konservative Bierzeltmoralisten wie Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder werden vor den Gefahren dieses Sachbuchs der Historikerin Helena Barop warnen: Schon einmaliger Konsum könnte reichen, um in die verkommene Existenz eines Legalisierungsbefürworters abzurutschen.

Barop wird diese Metapher freilich ablehnen, schließlich ist das Narrativ der »Einstiegsdroge« eine der zahlreichen Drogenmythen, die sie anlässlich der geplanten Cannabisdekriminalisierung in ihrem 300seitigen Werk widerlegt. Klassifizieren wir das Buch also lieber als »bewusstseinserweiternd«: Leser, die bisher keinen Kontakt mit der Legalisierungsdebatte hatten, werden nach der Lektüre viele der bürgerlichen »Wahrheiten« mit neuen Augen sehen – wie ein Hippie die eigenen Hände beim ersten LSD-Trip.

Dabei besticht Barops Buch vor allem durch die Nüchternheit, mit der sich die 1986 geborene Autorin ihrem Thema nähert. Der Versuch, eine Definition von »Drogen« zu formulieren, die den Grundsätzen der Logik entspricht, führt sie nach Prüfung verschiedener gängiger Hypothesen – auch die herrlich bescheuerte Tautologie der früheren Drogenbeauftragten Marlene Mortler (CSU): »Cannabis ist illegal, weil es eine illegale Droge ist« – zu folgendem Ansatz: Die Definition ist rein politisch und muss als solche in ihrem historischen Kontext untersucht werden. Also gibt Barop einen historischen Abriss der internationalen Drogenverbotsgesetzgebung, die ihren Ausgang in der modernen Prohibitionsbewegung im 20. Jahrhundert in den USA nahm und sich über deren diplomatischen Druck auf die westliche Welt ausbreitete.

Ergebnis dieser nüchternen historischen Analyse ist folgende Definition: »Drogen sind psychoaktive Substanzen, die die US-amerikanische Gesellschaft im frühen 20. Jahrhundert für unsittlich hielt – und alle Stoffe, von denen seitdem beschlossen wurde, dass sie den damals verbotenen Urdrogen ähnlich genug seien, um sie ebenfalls zu verbieten.« Der Begriff »unsittlich« ist nicht rein moralisch zu verstehen. Zwar zeichnet Barop die religiösen Ursprünge der US-Prohibition nach, weist aber auch darauf hin, dass die Idee der »Sittlichkeit« immer politischen Zielen angepasst wurde und meist nationalistische, rassistische, identitätsstiftende Funktion hatte: etwa die gezielte Marginalisierung von Schwarzen durch dezidiert rassifizierte Gesetzgebung und -verfolgung in den USA. Hier darf selbstverständlich das wunderbare Zitat von John Ehrlichman nicht fehlen, der US-Präsident Richard Nixon bei seinem »War on Drugs« beratend zur Seite stand: »Das Weiße Haus unter Nixon hatte zwei Feinde: die linken Kriegsgegner und die Schwarzen (…) Wir wussten, wir konnten weder verbieten, gegen den Krieg zu sein, noch schwarz zu sein, aber indem wir die Öffentlichkeit dazu brachten, die Hippies mit Marihuana zu assoziieren und die Schwarzen mit Heroin, und indem wir dann beides kriminalisieren, konnten wir diese Communitys unter Druck setzen.«

Leser mit mehr Drogenliteraturerfahrung werden in »Der große Rausch« auf viele alte Bekannte treffen. Schurken wie den rassistischen Antidrogenkrieger Harry J. Anslinger, der die erkrankte Jazzsängerin Billie Holiday kurz vor ihrem Tod an ihr Krankenhausbett ketten ließ. Pioniere wie den LSD-Erfinder Albert Hofmann oder seinen Fastnamensvetter Felix Hoffmann, der für die Firma Bayer sowohl die Wirkstoffe von Heroin als auch Aspirin isolierte. Seltsame Figuren wie den gescheiterten Wunderheiler und Coca-Cola-Erfinder John Stith Pemberton oder Erkenntnisgurus wie Timothy Leary. Für die Abgehärteten wird die Informationsdosis hier eher zu gering sein, um richtig zu kicken. Aber schließlich ist das Buch ja nur eine Einstiegsdroge, im Literaturverzeichnis finden sich reichlich Tipps für mehr Lesestoff.