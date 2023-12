Das deutsche Drama »Das Lehrerzimmer« von Regisseur Ilker Çatak ist für den spanischen Goya-Filmpreis 2024 nominiert worden. Der Film geht am 10. Februar in Valladolid in der Kategorie »Bester europäischer Film« ins Rennen, wie die Jury am Donnerstag mitteilte. In dieser Sparte treten außerdem »Aftersun« (Großbritannien), »Safe Place« (Kroatien), »Anatomie d’une chute« (Frankreich) sowie »Le otto montagne« (Italien) an. »Das Lehrerzimmer« handelt von einem Konflikt an einer Schule. Im Mittelpunkt steht eine Lehrerin (Leonie Benesch), die zur Aufklärung einer Diebstahlserie im Lehrerzimmer heimlich eine Kamera installiert. Der in Hamburg gedrehte Film könnte im März für Deutschland auch ins Rennen um den Auslands-Oscar gehen. (dpa/jW)