Es darf gelauscht werden: Franz Schubert gibt sich die Ehre

Raum und Zeit. »Einstein!« meldet spontan das Großhirn. Die Pianistin Liese Klahn stellt in ihren Bookletbemerkungen zur neuen CD mit Franz Schuberts drei Violinsonaten D-Dur D 384, a-Moll D 385 und g-Moll D 408 sowie mit seiner »Arpeggione«-Sonate a-Moll D 821 die Verbindung von Raum und Zeit zur Musik her: Musik findet in einer kunstvoll gestalteten Spanne der Zeit wie der Zeitgeschichte statt. Und erklingt in einem – hinsichtlich seiner Abmessungen, seiner Akustik sowie seines historischen Umfelds – bedeutsamen Raum.

Klahn spielt so sorgsam Klavier, wie sie ihre Aktivitäten rund um den Klassikort Weimar gemanagt hat: Sie leitete von 2002 bis 2018 »Melos Logos«, das Festival der Klassikstiftung Weimar, und von 2015 bis 2019 die Konzertreihe »Klingendes Schloss«. Es trifft sich, dass sie für ihre CD-Reihe mit Kammermusik des 19. Jahrhunderts (neben Schubert bislang Beethoven und Schumann) den Festsaal des Weimarer Schlosses Belvedere zur Verfügung hat. Ihr Instrument, einen originalen Hammerflügel aus der Wiener Werkstatt Nannette Streichers von 1825, importierte der Mozart-Schüler, Beethoven-Vertraute und Weimarer Hofkapellmeister Johann Nepomuk Hummel zur Goethe-Zeit von der Donau an die Ilm.

Logisch, dass sich Klahn für ihre musikalische Begleitung nicht aus dem, scheint’s, nur aus wie fabrikneuen männlichen und weiblichen Schönheiten bestehenden »Starangebot« eines Klassikbusiness der digital-brillanten, bis in jeden Winkel dröhnend-schönen Töne bedient. Bei Schubert an ihrer Seite der Geiger Erich Höbarth und der Cellist Peter Hörr; beide auf Darmsaiten unterwegs, auf alten Instrumenten – schon aus Gründen der Lautstärke eine Wahl, die dem Publikum auferlegt, seinerseits die Ohren aufzusperren. Es lohnt.

Schuberts drei Sonaten für Fortepiano und Violine, alle 1816 komponiert, zählen zum Frühwerk. Der junge Komponist erprobt sein Talent an Mozart, dem »Erfinder« der modernen Violinsonate. Ein Heimspiel für Höbarth, der als Quartettgeiger im Quatuor Mosaïques und als Konzertmeister des Concentus Musicus Wien mit dem der musikalischen Romantik entwendeten Mozart ein Musikerleben verbrachte.

Er bringt die ungebundenen Noten in wechselnder Dynamik in sprechend natürlichen Fluss, gibt jedem langen Ton die Stärken, derer er bedarf, soll er, der Ton, ohne Vibrato interessant sein und soll er noch die leisen Stellen zur Stärke machen: Erich Höbarth, ein Souverän der Barockgeige, ein uneitel bescheidener Busenfreund Mozarts.

Liese Klahn, mit beiden Partnern auf Ohrenhöhe, insoweit alle Instrumente einander in der goetheschen Luft dieser Aufnahme auratisch durchdringen, ist obenauf. Nicht wie sonst, indem das Klavier sowieso alle anderen schon dynamisch überblendet. Sie gibt Schuberts Sonate D 821 – diesem im Miteinander der Instrumente vollendeten, nach dem nicht mehr vorhandenen Melodieinstrument Arpeggione benannten Stück – das harmonisch-energetische, rhythmische Gerüst. Klahn nimmt sich in vielen Momenten zurück. Erstaunlich, welchen Reichtum sie ihrer Unaufdringlichkeit zu entlocken weiß. Fortissimo, piano, mezzoforte – die Dynamikvorschriften verwandeln sich in etwas Gestisches auf den alten Instrumenten, die nie laut sind, sondern zuschlagen oder Klartext reden; ihr piano macht die Seele schunkeln, ihr schubertscher Sechsachteltakt streichelt die Muskeln.

Peter Hörr spielt den Arpeggionepart auf dem Cello, das, anders als der sechssaitige Arpeggione, nur vier Stränge hat. Die Chromatik, ist zu lesen, trat auf dem Arpeggione durch die Bünde auf seinem Griffbrett deutlicher als gewohnt hervor. Dafür bringt Hörr, aus der Not eine Tugend machend, in aller Genauigkeit und Spielfreude die Klangfülle seines Cello ein.

Ein Spätwerk, entstanden 1824, acht Jahre nach den drei jugendschön mozartlichen Violinsonaten; Schubert (1797–1828) war eines der vielen kurzlebigen Genies der bürgerlich-revolutionären Epoche. In ihrer Originalität taucht die »Arpeggione«-Sonate so langsam aus der ihr von der Musikwissenschaft verordneten Vergessenheit auf. Schubert verlangt dem Saiteninstrument bis in höchste Höhen viel Gesang ab. Hörrs Cello singt ohne Getue, ohne falsche Dringlichkeit. Nur so wird die Unschuld der Lebensfreude hörbar, mit der ein immer wieder volksliedhaft einstreuendes Cello das abschließende Allegretto durchtanzt. Ganz außergewöhnlich: ein in immer neuen Ansätzen unbeschwert dahinspringender Dorfschwof als Finale!

Drei Verschworene lebendiger Musik. Nicht gemacht und unbrauchbar für den Superlativzirkus des schnellen Geldes auch mit der Klassik. Vier Stücke vom Frühling und Spätherbst des letzten der Wiener Klassiker. Jeder Take sein Geld wert, zumindest aber wert der Zeit und des Raums, die er kostet und einbringt.