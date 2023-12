Ueslei Marcelino/REUTERS Im Itumbiara-Wasserkraftwerk, dessen Auslastung je nach Wasserstand stark schwankt

In Dubai läuft noch bis Dienstag die UN-Klimakonferenz (COP 28). Auf dem Weg dorthin versprach Brasiliens Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva, sein Land werde in zehn Jahren das Saudi-Arabien der »erneuerbaren Energien« sein. Er setzt dabei auf sogenannten grünen Wasserstoff. Mit dem will er insbesondere die Europäische Union und Deutschland beliefern und dafür Milliarden an Investitionen und Hilfsgeldern akquirieren.

Kräftig unterstützt wird der größte Staat Südamerikas dabei von der deutschen Bundesregierung. Die schmiedete im August 2020 noch mit der Regierung Jair Bolsonaro die deutsch-brasilianische Allianz für »grünen« Wasserstoff. Tatsächlich bewertet die jüngste, Ende August veröffentlichte Power-to-X-Länderanalyse des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) den brasilianischen Nordosten als einen der besten und kostengünstigsten Standorte weltweit für die Produktion von »100 Prozent grünem Wasserstoff«: »Die vielversprechendsten Regionen für die Produktion und Bereitstellung von flüssigem grünem Wasserstoff sind die Region Rio Grande do Norte in Brasilien und die kolumbianische Nordwestregion La Guajira«, schrieben die Forscher. Die errechneten Kosten für Produktion, Verflüssigung und Transport per Schiff nach Deutschland lägen in beiden Fällen bei unter sechs Euro pro Kilogramm flüssigem Wasserstoff – bei den besten Standorten anderer Länder seien es mehr als sieben Euro.

Ende November bekräftigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun noch einmal die Zusage von zwei Milliarden Euro zum Bau einer Wasserstoffproduktions- und -exportanlage an der Küste des nordöstlichen Bundesstaats Piauí. Dort soll im kommenden Jahr der Bau des weltgrößten Werks zur Herstellung von »grünem« Wasserstoff und Ammoniak beginnen. Das kroatische Unternehmen »Green Energy Park« veranschlagt Kosten von rund zehn Milliarden Euro. Ab 2026 soll »Green Energy Park Piauí« mit Solarkraft »sauberen« Wasserstoff und Ammoniak produzieren, die Rede ist von etwa zehn Gigawatt. Per Schiff sollen die Energieträger nach Kroatien transportiert und dort von der Insel Krk aus an industrielle Abnehmer in Europa weitergeleitet werden.

Im brasilianischen Nachbarstaat Ceará wiederum will der australische Konzern Fortescue für fünf Milliarden US-Dollar eine Wasserstofffabrik am Hafen von Pecém errichten. Sie soll 837 Tonnen »grünen« Wasserstoff pro Tag für den Export produzieren und in der Bauphase rund 5.000 Arbeitsplätze schaffen.

Schätzungen des Nationalen Wasserstoffprogramms (PNH2) des brasilianischen Ministeriums für Bergbau und Energie (MME) zufolge könnte das Land insgesamt 1,8 Gigatonnen kohlenstoffarmen Wasserstoff pro Jahr produzieren. Dabei hat es allerdings nicht nur den Nordosten als Produktionsstandort von »grünem« Wasserstoff im Auge und nicht nur Wind und Sonne als Energielieferanten. Auch der von der brasilianischen Regierung als nachhaltig angesehene Strom aus Wasserkraft könnte zur Herstellung des aus Klimaschutzgründen begehrten Energieträgers dienen. »Energie aus Wasserkraftwerken gilt als eine der sichersten und saubersten«, so das MME.

Dementsprechend bezieht Brasiliens erste Produktionsanlage für »grünen« Wasserstoff seinen Hauptstrom nicht aus Windrädern oder Solarzellen, sondern aus einem gigantischen Staudamm in der Grenzregion der Bundesstaaten Minas Gerais und Goiás. Das bereits 2021 gestartete Pilotprojekt des brasilianischen Stromkonzerns Eletrobras am Wasserkraftwerk Itumbiara (UHE) mit einer Leistung von 2.082 Megawatt und einem riesigen Stausee von rund 800 Quadratkilometern liefert seit diesem Jahr 1,5 Tonnen »grünen« Wasserstoff pro Jahr. Ein Teil der notwendigen Energie stammt dabei aus einer Solaranlage, bestehend aus auf dem Stausee schwimmenden sowie bodengestützten Paneelen mit einer Höchstleistung von insgesamt 1.000 Kilowatt. Für Eletrobras seien der Hybridcharakter und die Kombination dieser beiden sauberen Quellen, Wasser und Sonne, die Stärken des Projekts.

Laut Nachrichtenagentur Reuters will der im vergangenen Jahr privatisierte Konzern, der Brasiliens große Wasserkraftwerke in und außerhalb des Amazonasgebiets betreibt, nun weitere größere Wasserstoffprojekte mit seinem »sauberen« Strom versorgen. Doch bereits jetzt leidet die Bevölkerung in vielen Teilen Brasiliens unter einer unsicheren Stromversorgung. Selbst in Rio de Janeiro kommt es immer wieder zur Versorgungsengpässen, wenn nicht genügend Regenfälle die Stauseen der Wasserkraftwerke speisen.

Der Wasserstoffhype könnte also für den Klima- und Regenwaldschutz nach hinten losgehen. Der Bau neuer Staudämmen könnte insbesondere in der Amazonasregion katastrophale Auswirkungen haben, ökologisch wie sozial. Dies zumindest ist eine Befürchtung des Amazonas- und Klimaforschers Philip Martin Fearnside vom Amazonasforschungsinstitut INPA in Manaus. MME und Eletrobras verfolgen Pläne für den weiteren Ausbau der Wasserkraftnutzung in der größten Regenwaldregion der Erde. So will das MME bis zum Jahr 2030 drei große Staudämme im Amazonasgebiet errichten: Bem Querer im Bundesstaat Roraima, Castanheira in Mato Grosso und Tabajara in Rondônia. »Diese Staudämme befinden sich noch in der Genehmigungsphase, ihr Bau hat noch nicht begonnen«, so Fearnside. Die Lula-Regierung müsse diese Pläne kategorisch aufgeben, auch die für andere Staudämme im Amazonasgebiet, ob auf indigenem Land oder nicht.

Geht es nach der EU und der deutschen Bundesregierung, soll der Nordosten Brasiliens Europa mit »grünem« Wasserstoff versorgen. Allerdings wäre dieser nach Meinung von Fearnside nicht wirklich »grün«, wenn die Nutzung des brasilianischen Wind- und Photovoltaikpotenzials für den Wasserstoffexport zum Bau weiterer Staudämme im Amazonasgebiet führen würde, ohne die die nationale Stromversorgung nicht zu sichern wäre. Aus Sicht des Wissenschaftlers gebe es Alternativen, etwa die Nutzung von Solar- und Windkraft entlang der brasilianischen Küste.