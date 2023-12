IMAGO/PHOTOMAX/Kravets Plakat der Außenhandelsbank (Moskau, 16.11.2006)

Der russische Präsident Wladimir Putin zog am 7. Dezember bei der Eröffnung des Forums »Russland ruft« der Bank WTB eine Wirtschaftsbilanz seines Landes:

Die russische Wirtschaft hält den Versuchen von außen, die Entwicklung unseres Landes zu bremsen, wirksam stand. (…) Die Bürger und Unternehmen haben den nahtlosen Übergang zum nationalen Zahlungssystem, das jetzt erfolgreich funktioniert und sich entwickelt, nicht wirklich bemerkt. (…) Im Grunde genommen entwickeln wir aktiv unseren eigenen Markt, und das führt natürlich zu systemisch positiven Ergebnissen. So ist beispielsweise das russische Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um 3,2 Prozent gewachsen. Es ist heute schon höher als vor dem Angriff der westlichen Sanktionen. Es wird erwartet, dass das BIP bis zum Ende dieses Jahres – zumindest rechnen wir alle fest damit – um mindestens 3,5 Prozent steigen wird. (…)

Von Anfang März 2022 bis November dieses Jahres hat sich die Zahl der ausländischen Unternehmen in Russland, darauf möchte ich aufmerksam machen, trotz des Drucks der politischen Eliten des Westens nicht verringert. Können Sie sich das vorstellen? Ich war selbst überrascht, als ich mir das Material ansah. Sie hat zugenommen. Am 1. März 2022 waren 24.100 ausländische Organisationen in Russland registriert. Am 1. November dieses Jahres waren es fast 1.500 mehr, nämlich 25.600. (…)

In den ersten neun Monaten dieses Jahres überstieg der Gewinn großer und mittlerer Unternehmen des realen Sektors beispielsweise 26 Billionen Rubel. Das ist etwa ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Dies ist ein guter Indikator. Die Unternehmen erwirtschaften nicht nur Gewinne, sie investieren auch in die Entwicklung, was bedeutet, dass sie an die Perspektiven und die Zukunft unserer Wirtschaft glauben.

Im zweiten Quartal dieses Jahres stiegen die Investitionen in das Anlagevermögen um 12,6 Prozent, im dritten Quartal bereits um 13,3 Prozent. (…) Die Reallöhne sind bis heute um sieben Prozent gestiegen, die real verfügbaren Einkommen um 4,4 Prozent. (…) Während im vergangenen Jahr das Volumen der Rubelkredite an den Unternehmenssektor um 9,5 Billionen Rubel zunahm, sind es seit Beginn dieses Jahres mehr als 13 Billionen Rubel. Wir können getrost feststellen, dass die internen Quellen der Kreditvergabe an russische Unternehmen die externen ersetzt haben. Dies war eine der grundlegendsten Fragen für unsere Wirtschaft. Ich kann nicht sagen, dass alles vollständig gelöst wurde. Nein, natürlich nicht, denn westliche Kredite sind billiger und die Volumina sind anders, aber im Allgemeinen gibt es hier heute kein Problem. (…)

Ein paar Worte zu den öffentlichen Finanzen. In den ersten elf Monaten dieses Jahres belief sich das Defizit des föderalen Haushalts auf 878 Milliarden Rubel, was etwa 0,5 Prozent des BIP entspricht. Betrachtet man den konsolidierten Haushalt, so ergibt sich ein Überschuss von 837 Milliarden Rubel, wenn man die regionalen Finanzen usw. zusammenfasst. Mit anderen Worten, insgesamt befindet sich das russische Finanzsystem in einem absolut normalen, absolut gesunden Zustand.