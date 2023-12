IMAGO/Xinhua Pyramiden und Al-Sisi: Auch der autoritäre General möchte in die Geschichte eingehen (Kairo, 8.12.2023)

Seit Sonntag wird in Ägypten wieder gewählt. Doch der Ausgang der auf drei Tage angesetzten Abstimmung über das höchste Staatsamt steht bereits fest: Aller Voraussicht nach wird der Diktator Abdel Fattah Al-Sisi auch diese »Wahl« haushoch gewinnen und seine dritte Amtszeit antreten. »Keine Überraschungen auf Lager«, titelte etwa France24, und dass das so ist, dafür hatte Al-Sisi im Vorfeld gesorgt. Nach Verhaftungswellen gegen Dutzende Mitarbeiter seines Teams samt Anklagen wegen »Terrorismus« oder »Beitritts zu einer subversiven Gruppe« zog der Oppositionspolitiker Ahmed Al-Tantawi im Oktober seine Kandidatur zurück. Über 50 Personen aus dem engsten Zirkel des Journalisten wurden inhaftiert. Und auch die Menschenrechtsaktivistin Gameela Ismail musste Mitte Oktober ihre Kandidatur zurückziehen.

Ägypten leidet unter einer historischen Wirtschaftskrise, seit März 2022 hat die Währung die Hälfte ihres Werts verloren. Nach Jahren extremer Inflation, vom Internationalen Währungsfonds aufgezwungener Kürzungsprogramme und einem vom General Al-Sisi aufgeblähten Militärhaushalt liegt die Armutsquote im bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt laut jüngsten Regierungsstatistiken zufolge bei knapp 30 Prozent, »wobei die tatsächliche Zahl noch höher liegen dürfte«, schrieb der britische Guardian im Mai. Doch Al-Sisi legt seinen Fokus auf Leuchtturmprojekte, die Milliarden an Staatsgeldern verschlingen. So begann er 2015 etwa den Bau der noch namenlosen neuen Hauptstadt 45 Kilometer außerhalb von Kairo; eine geplante Megacity, in die sich die Eliten des Landes flüchten wollen.

Um die demokratische Scharade aufrechtzuerhalten, wurden neben Al-Sisi noch drei weitere Kandidaten zur Wahl zugelassen. Der 66jährige Oppositionspolitiker Farid Zahran von den Sozialdemokraten ist ein prominentes Mitglied der Studentenbewegung aus den 1970er Jahren und verfolgt eine sozialdemokratische Agenda. Abdel Sanad Yamama von der nationalliberalen Neuen Wafd-Partei möchte insbesondere die von Al-Sisi durchgesetzte Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten rückgängig machen. »Es ist unmöglich«, zitiert Reuters am Mittwoch den Anwalt und Professor für internationales Recht, »für einen Präsidenten eines Landes mit den Problemen Ägyptens, 16 Jahre im Amt zu bleiben«. Nach der Wahl 2018 hatte Al-Sisi die Verlängerung einer Legislaturperiode von vier auf sechs Jahre erwirkt und die Möglichkeit geschaffen, ein drittes Mal anzutreten. Der Geschäftsmann Hazem Omar von der Republikanischen Volkspartei strebt Reformen insbesondere im Gesundheits- und Bildungssektor an und würde »durch Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel die Inflation eindämmen«, so France24.

»Kritiker sehen in der Wahl eine Täuschung«, kommentiert Reuters am Sonntag, »nach einer jahrzehntelangen Unterdrückung von Dissidenten«. Auf dem Tahrir-Platz – 2011 Ausgangspunkt des revolutionären Aufstands – wurde gleichentags bereits ein massives Polizeiaufgebot hochgefahren, um den angekündigten Protesten zu begegnen. Nachdem Al-Sisi 2013 den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Ägyptens, Mohammed Mursi von der Muslimbruderschaft, gestürzt und sich an die Macht geputscht hatte, ließ er sich bei den zwei Scheinwahlen 2014 und 2018 mit jeweils 97 Prozent im Amt bestätigen. Mit seiner Wiederwahl würde Al-Sisi die Amtszeit von Gamal Abdel Nasser übertrumpfen und wäre damit der am längsten im Amt befindliche Präsident Ägyptens seit der Ausrufung der Republik 1953. Nach seiner Machtübernahme hatte der General eine rigorose Kampagne gegen jegliche Opposition ins Leben gerufen und war brutal gegen linke Aktivisten und gegen die Muslimbruderschaft vorgegangen. Insgesamt gibt es mehr als 65.000 politische Gefangene im Land. Diese Lage und die Resignation widerspiegelnd, zitierte Reuters eine Geschäftsfrau in Kairo: »Die Wahlen sind mir gleichgültig«, erklärte sie, »denn es wird keine realen Veränderungen geben«.