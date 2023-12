IMAGO/dts Nachrichtenagentur Zum Schlucken gern: Becher mit dem Konterfei von Olaf Scholz (Berlin, 9.12.2023)

Kritik am Kurs des Parteivorstandes blieb beim Bundesparteitag der SPD, der am Sonntag in Berlin endete, Mangelware. Nur von den Jusos kam ein wenig Widerspruch. So warf die nordrhein-westfälische Juso-Vorsitzende Nina Gaedike Bundeskanzler Olaf Scholz vor, »für eine Abschiebeoffensive zu poltern«. Ansonsten folgten die rund 600 Delegierten der Marschroute der letzten Jahre, sich stromlinienförmig hinter der Führung zu versammeln. Das Führungstrio aus den Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken sowie Generalsekretär Kevin Kühnert wurde anstandslos wiedergewählt, Esken und Kühnert sogar mit deutlich besseren Ergebnissen als vor zwei Jahren. Und Scholz wurde für seine Rede mit minutenlangem stürmischen Applaus gefeiert.

Beim Reizthema Asylpolitik vermied der Kanzler das Wort »Abschiebung« und verwendete lieber die schwammige Formel von der »Begrenzung der irregulären Migration«. Der Bewertung Geflüchteter ihrem wirtschaftlichen Nutzen entsprechend, setzte Scholz sich für die »Einwanderung von Fachkräften« ein. Mit Blick auf die schlechten Umfragewerte der SPD – sie liegt derzeit zwischen 14 und 17 Prozent – rief er seine Partei zur Geschlossenheit auf. »Wir müssen zusammenhalten und einen klaren Kurs haben«, sagte er.

Die Attacken von FDP und CDU auf das »Bürgergeld« gaben Scholz die Gelegenheit, sich als Schutzherr des »kleinen Mannes« aufzuspielen. »Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben«, versprach er mit Blick auf die Haushaltskrise. Zugleich sprach er sich dafür aus, an den Maßnahmen gegen den Klimawandel und für die industrielle Modernisierung des Landes festzuhalten. Auch die Unterstützung der Ukraine müsse weitergehen.

Wie die Milliardenlücke im Etat für 2024 geschlossen werden soll, verriet der Kanzler nicht, gab sich aber zuversichtlich, dass es zu einer Einigung mit den Koalitionspartnern kommt. Der Parteitag machte sich in einem Beschluss indirekt für die Aussetzung der Schuldenbremse auch im Jahr 2024 stark. »Verfassungsrechtlich vorgegebene Spielräume« für den Haushalt müssten im Sinne der Bevölkerung genutzt werden, heißt es darin. Esken forderte in ihrer Rede deutlich mehr Mittel für den Bildungsbereich. Bildung sei »die beste und wichtigste Investition in unsere Zukunft«.

Mit der Verabschiedung des Antrags »Sozialdemokratische Antworten auf eine Welt im Umbruch« vollzog die Partei, was schon länger Regierungspolitik ist. In dem Papier ist von einer »Führungsrolle Deutschlands in der Welt« die Rede. Militär wird ausdrücklich als Mittel der Friedenspolitik anerkannt und zu Russland heißt es: »Solange sich in Russland nichts fundamental ändert, wird die Sicherheit Europas vor Russland organisiert werden müssen.« Im Wahlprogramm von 2021 stand noch: »Frieden in Europa kann es nicht gegen, sondern nur mit Russland geben.« Scholz behauptete in seiner Rede, es sei der russische Präsident Wladimir Putin gewesen, der die Gaslieferungen gestoppt habe, verschwieg dabei, dass dies eine Reaktion auf westliche Sanktionen war.

Für einen kleinen Eklat sorgten die Wahlen zum Parteivorstand. Als verkündet wurde, dass Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, die dafür erforderliche Stimmenzahl verfehlt hat, gab es Jubelrufe. Roth fällt in den sozialen Netzwerken immer wieder mit Äußerungen auf, die eine kritiklose Haltung zur Ukraine und Hass auf Russland verraten. Zuletzt zeigte er blinde Gefolgschaft zur israelischen Rechtsregierung. In der ZDF-Sendung Lanz erklärte er, dass die »Zerstörung« der Hamas »unschöne Bilder« aus Gaza produziere, müsse akzeptiert werden.