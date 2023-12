Amr Alfiky/REUTERS

Klimaaktivisten forderten am Sonntag in Dubai einen Waffenstillstand für Gaza. Die Weltklimakonferenz selbst kommentierte ein Aktivist der Organisation »350.org« so: »Für uns ist ein OPEC-Pavillon auf der COP so, als ob eine riesige Bohrinsel am Verhandlungsort wäre.« Bei der COP 28 wird derzeit über ein Bekenntnis zur weltweiten Abkehr von fossilen Energien diskutiert. Insbesondere Ölstaaten wie Saudi-Arabien sind entschieden dagegen. Wie um das zu unterstreichen, wird auch im kommenden Jahr erneut ein Ölstaat Ausrichter der Weltklimakonferenz sein: Aserbaidschan.(dpa/AFP/jW)