Houthi Military Media/Handout via REUTERS Kapern mit Helikopter: Wer die Vorherrschaft in der wichtigen Seestraße innehat ist von unschätzbarer Bedeutung (20.11.23)

Der Krieg gegen Gaza zieht weite Kreise: »Wir behalten uns das Recht vor, militärisch gegen die Ansarollah im Jemen vorzugehen«, erklärt ein Berater des US-Präsidenten am Donnerstag (Orstzeit) in Washington. Die USA »konzentrieren sich auf eine maritime Koalition, um die Sicherheit der kommerziellen Seewege zu gewährleisten«, und haben »die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens keineswegs ausgeschlossen«. In den Wochen zuvor hatten die in westlichen Medien als »Huthis« bekannten Ansarollah im Roten Meer mehrere Handelsschiffe mit Verbindungen zu israelischen Geschäftsmännern angegriffen und eines unter ihre Kontrolle gebracht, um sich im palästinensischen Widerstand gegen Israel zu positionieren und am Fuße der Arabischen Halbinsel eine neue Front zu eröffnen. Mit Israel in Verbindung stehende Schiffe seien »legitime Ziele« drohte die Gruppe mehrfach. Der Iran »spielt bei diesen Angriffen eine bedeutende Rolle«, mutmaßte der US-Sicherheitsberater Jonathan Finer am Donnerstag im US-Magazin Bloomberg, obwohl er keine Beweise dafür lieferte.

Mitte November hatten die Ansarollah den Autotransporter »Galaxy Leader« gekapert, die 25köpfige Crew als Geiseln genommen und nach Hodeida vor die jemenitische Rotmeerküste geschleppt. Mittlerweile hat sich das Schiff zur Touristenattraktion entwickelt, wie am Dienstag von Reuters veröffentlichte Fotos zeigen sollen. Am Sonntag feuerten die Ansarollah nach US-Angaben ballistische Raketen auf drei Handelsschiffe im Roten Meer, zwei der Angriffe beanspruchten die Jemeniten für sich. Der US-Zerstörer »USS Carney« fing während des Angriffs drei Drohnen ab, wie AP berichtete. Die Angriffe fanden nahe der Meerenge Bab Al-Mandab statt, die als Nadelöhr zwischen Indischem Ozean und Rotem Meer eine herausragende strategische Bedeutung für den Welthandel hat.

Um »die sichere Durchfahrt von Schiffen im Roten Meer zu gewährleisten«, arbeiten die USA an der Einrichtung einer »Maritimen Task-Force«, berichtet die New York Times am Montag unter Berufung auf Jacob Sullivan, den Nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten. Die Angriffe der Ansarollah seien »eine Angelegenheit für die gesamte Welt«. Einige »Schlüsselpartner« hätten bereits ihr Interesse bekundet, so Sullivan am Donnerstag. Der rechte Senator Lindsey Graham von den Republikanern brachte indes Angriffe auf den Iran ins Spiel: »Wir müssen (…) den Iran wissen lassen, dass seine Infrastruktur auf der Zielliste steht.« Am Donnerstag verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen 13 Firmen und Personen unter anderem aus dem Libanon, der Türkei, den Emiraten, Russland und St. Kitts und Nevis, die mutmaßlich vom Handel zwischen Iran und den Ansarollah profitieren, berichtet das öffentlich-rechtliche PBS.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) gab unterdessen bekannt, dass die Verteilung von Nahrungsmitteln in weiten Teilen des Jemen »pausiert« wurde, obwohl die Nahrungsmittelbestände in diesen Gebieten »inzwischen fast vollständig aufgebraucht« seien. Die Menschen im Jemen leiden unter einer historischen Hungersnot, und über 70 Prozent sind auf humanitäre Hilfen angewiesen. Das WFP gibt »begrenzte finanzielle Mittel« und Unstimmigkeiten mit lokalen Behörden an, doch drängt sich der Verdacht auf, dass es sich um eine politische Entscheidung handelt. Schließlich werden nur die Programme im Norden des Landes pausiert, die unter der Kontrolle der Ansarollah stehen, nicht aber die im Süden, der unter Kontrolle der mit dem Westen verbündeten Gegenregierung steht.

Die Einstellung der Hilfen »erfolgte nach einer ausdrücklichen Drohung der Amerikaner an die Regierung« der Ansarollah in Sanaa, erklärt Ajesch Al-Sanadi, Sprecher der deutsch-jemenitischen Menschenrechtsorganisation Insan, am Donnerstag gegenüber junge Welt. »Mit Beginn des Krieges gegen Gaza« hätten die USA »über Mittelsmänner Drohbriefe« an die Ansarollah übermittelt, in denen klargestellt wurde, »dass sie sich nicht in den Krieg gegen Gaza einmischen dürfen«. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate würden dazu bewegt, die Militäroperation gegen die Ansarollah wieder hochzufahren, um so zu erwirken, dass diese die »Operationen im Roten Meer einstellen«, so Al-Sanadi weiter. Doch dies hätte, so drohten die Ansarollah, »die Bombardierung von Öl- und Gasquellen und die Zerstörung wirtschaftlicher Einrichtungen in beiden Ländern zur Folge«.