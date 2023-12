Christoph Reichwein/dpa Sind zuversichtlich: GDL-Mitglieder mit Weselsky-Masken vor dem Kölner Hauptbahnhof am Freitag

Leere Bahnhöfe, zahlreiche Verspätungen und Ausfälle: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat am Freitag bundesweit zu drastischen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Rund 80 Prozent der Züge im Fernverkehr seien ausgefallen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Auch der Regionalverkehr sei »massiv« betroffen.

Neben dem Staatskonzern wurde auch der Konkurrent Transdev von der GDL bestreikt. Betroffen waren etwa die Nordwestbahn sowie die Rhein-Ruhr-Bahn des Konzerns in Nordrhein-Westfalen. Auch in Hannover und Mitteldeutschland legten Transdev-Beschäftigte die Arbeit nieder.

Bei beiden Unternehmen hat die GDL die Tarifverhandlungen inzwischen für gescheitert erklärt. Knackpunkt ist in beiden Fällen vor allem die Forderung der Gewerkschaft nach einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Kapitalseite lehnt dies vehement ab.

Claus Weselsky (die »Nervensäge der Nation«, Bild) zeigte sich am Freitag dennoch zuversichtlich, die Forderungen beim Bahn-Vorstand durchsetzen zu können. »Wir werden sie knacken«, sagte der GDL-Chef vor Demonstranten bei einer Kundgebung in Potsdam. Der DB-Konzern sei verschuldet, das Schienennetz marode. Und es gebe Manager »in dieser Aktiengesellschaft, die sich mit Millionengehältern bedienen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten, den Gürtel enger zu schnallen«, so Weselsky. »Ich sage an der Stelle: Pfui Teufel!«

Die Bahn kritisierte den Arbeitskampf der GDL scharf. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel sei »unverantwortlich« und »egoistisch«. »Die Lokführergewerkschaft vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende«, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Statt zu verhandeln und sich der Realität zu stellen, werde für »unerfüllbare Forderungen« gestreikt, »das ist absolut unnötig«, so Seiler weiter.

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund warf der GDL »Egoismus zu Lasten des Landes« vor. »Die Interessen dieser kleinen Gewerkschaft sind offenbar wichtiger als Funktionsfähigkeit des ganzen Landes«, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg gegenüber Bild. Der Warnstreik sei »viel zu kurzfristig angesetzt worden«, Bürger und Kommunen hätten praktisch keine Zeit gehabt, sich umzustellen. »Alle sollen auf die Bahn umsteigen, doch wenn die mal funktioniert, wird sie von dieser Minigewerkschaft lahmgelegt. Das schadet Millionen Menschen und auch noch dem Klima«, behauptete Landsberg.

Zuletzt hatte die GDL am 15. und 16. November für 20 Stunden die Arbeit niedergelegt. Schon damals fielen rund 80 Prozent des Fernverkehrs aus. Parallel zum Abbruch der Verhandlungen Ende November hatte die Gewerkschaft die Urabstimmung über einen unbefristeten Ausstand eingeleitet. Ausgezählt wird am 19. Dezember. Bis einschließlich 7. Januar hat Weselsky weitere Streiks ausgeschlossen. Danach ist wieder alles möglich.